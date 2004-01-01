搜尋字眼

    Signage Solutions 65BDL6051C C-Line Display

    65BDL6051C/00

    此產品已不再銷售。

    Signage Solutions 65BDL6051C C-Line Display

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是 100 部，均能得心應手。

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

    內置白板模式

    透過白板模式激發敏捷協作。只需啟動此功能即可將您的顯示器變成空白畫布，供多名使用者手動繪圖，或使用專用顯示標記。螢幕上的所有內容均可以截取，方便輕鬆列印或檔案共享。

    Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

    透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

