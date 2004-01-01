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    專業電視

    65HFL6014U/12

    領先一步

    這款功能強大的 Philips 專業電視，生動的畫質僅是開始。內置 Chromecast 和輕鬆存取 Google Play Store，讓您在吸引客人方面盡佔優勢。

    此產品已不再銷售。

    專業電視

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    領先一步

    配備內置 Chromecast

    • 65 吋 MediaSuite
    • 由 Android™ 驅動

    Android 更新，時刻帶來最新功能

    由 Android 驅動的 Philips 專業電視速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，電視的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

    內置 Chromecast，投放內容到大螢幕

    可輕鬆從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容到 Android 驅動的 Philips 專業電視。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。

    Google Play Store，搜尋、收看、打機

    透過單鍵存取 Google Play Store，可輕鬆將應用程式、遊戲、音樂、電影等添加到您的 Philips 專業電視。

    矚目，使用您的標誌在電視的 UI 為品牌造勢

    Philips 專業電視提供清晰、易於導航的使用者介面 (UI)，讓您可以使用自己的品牌自訂。輕鬆將您的標誌與顏色新增至搜尋列，以提高品牌的曝光率。

    機載分析，獲取收看內容的統計數據

    從連鎖酒店到酒吧，監控 Android 驅動的 Philips 專業電視的使用情況。了解特定頻道的觀看次數。測試廣告的效果。透過輕鬆存取螢幕時間數據，獲取有效管理成本所需的資料。

    AppControl 功能，遙距及安全地安裝和管理應用程式

    全面掌控，對安裝於 Philips 專業電視上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定電視或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部電視，您都能夠為客人和顧客提供個人化體驗。

    CMND 及控制、操作、更新及維護

    透過本地（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入、更新軟件及監控顯示狀況。不論您正在操控一部或多部電視，均能得心應手。

    CMND 及登記入住，創造個人化的體驗

    令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發出帳單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（吋）
      65  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      164  厘米
      顯示
      4K 超高清 LED
      螢幕解像度
      3840x2160p
      亮度
      370  cd/m²
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)

    • 支援的顯示解像度

      調諧器
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
      • T2 HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      USB、LAN
      • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
      HDMI 1/2
      高達 3840x2160p @60Hz
      HDMI 3
      高達 3840x2160p @30Hz

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (高達 2160p60)
      類比電視
      PAL
      IP 播放
      • 組播
      • 單播
      • OTT 應用程式渠道

    • Android TV

      作業系統
      Android™ 7.0 (Nougat)
      記憶體容量 (Flash)
      16GB*

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      • HbbTV
      • 字幕
      本機控制
      搖桿

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 搖桿控制鎖
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      • 收音機頻道喚醒
      • 聲音喚醒
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 影像格式
      • 音量
      • 相片風格
      電源控制
      • 快速入門模式
      • 自動開啟電源
      • WoLAN
      • WoWLAN
      應用程式
      • Google Play store
      • 以雲端技術為基礎的應用程式
      • AppControl
      你的品牌
      • 可自訂主螢幕
      • 可自訂歡迎應用程式
      • 位置名稱（地理名稱 ID）
      • CMND 及建立
      • 可自訂面板（HTML 及 APK）
      時鐘
      • 待機模式的時鐘
      • 屏幕上的時鐘
      • 可選購外置鬧鐘
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB、RF 和 IP
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • IP/RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      • 電視群組管理
      控制
      • JEDI 原始 Android 電視控制
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      • Serial Xpress 協定
      綜合服務
      5 天天氣預報
      互動式 DRM
      • VSecure
      • PlayReady 流暢串流
      • Securemedia
      創造收入
      MyChoice
      語言
      客戶語言控制
      遙控器
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      • 夜光時鐘按鍵
      頻道
      • 組合的清單
      • 主題化清單
      CMND 及登記入住
      • 客人姓名
      • 客人的語言
      • 訊息
      • 在電視上發單
      • 快速結賬
      分享
      • 內置 Chromecast Ultra
      • 安全分享
      • 受網絡管理的分享

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • 容器：AVI，MKV
      • VP9
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      • WMA-PRO （v9 及 v10）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      支援的圖像格式
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • 音訊

      聲效輸出功率
      20 (2x10)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • DTS-HD
      • 兼容杜比全景聲
      • 杜比 MS12D
      • AC-4
      • DTS 錄音室音效

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.3 瓦
      能源標籤級別
      G
      歐洲能源標籤能源
      105  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      EPREL 註冊編號
      421974

    • 配件

      隨附
      • 遙控器 22AV1905A/12
      • 2 個 AAA 電池
      • 電源線
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      • 時尚底座
      選購
      • 遙控器 22AV1904A/12
      • 簡易遙控器 22AV1601B/12
      • 醫療遙控器 22AV1604B/12
      • 外置時鐘 22AV1860A/12
      • DOCSIS 線數據機 22AV1970A
      • 設定遙控器 22AV9574A/12

    • 無線連接

      無線 LAN
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • 底部連接

      天線
      IEC-75
      數碼音效輸出
      光纖
      以太網 (LAN)
      RJ-45
      VGA 輸入
      • 15 針 D-sub
      • 音訊輸入
      HDMI3
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      USB3
      USB 2.0

    • 旁邊連線

      USB2
      USB 3.0
      一般介面插槽
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      HDMI2
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 2.0

    • 後置連線

      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      外置電源
      12V，最大 1.5A
      外置控制
      RJ-48

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      LAN
      LAN 喚醒功能
      HDMI
      • ARC （所有連接端口）
      • MHL 2.0 (HDMI1)

    • 設計

      顏色
      銀色

    • 尺寸

      調整寬度
      1462  mm
      調整高度
      842  mm
      調整深度
      71/87  mm
      產品重量
      24,5  kg
      機器寬度（含機座）
      1462  mm
      機器高度（含機座）
      906  mm
      機器深度（含機座）
      279  mm
      產品重量（包括機座）
      25,2  kg
      兼容掛牆安裝
      • M6
      • 400 x 200 毫米

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

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    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
    • 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
    • Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標

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