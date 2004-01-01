內置 Chromecast，投放內容到大螢幕

可輕鬆從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容到 Android 驅動的 Philips 專業電視。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。