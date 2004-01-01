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由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。
可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。
可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。
Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。
全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。
透過區域（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部電視還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的電視網絡。
令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。
內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格 。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。
您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。
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