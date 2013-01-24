主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Q-Line 顯示器

75BDL3050Q/00
  • 顯示更多 顯示更多 顯示更多
    -{discount-value}

    Q-Line 顯示器

    75BDL3050Q/00

    顯示更多

    使用高解像度的 Q-Line 超高清 Android 顯示器，令更多人駐足欣賞。快速、無需硬件安裝和超凡畫質的體驗，可輕鬆顯示網上和本地內容。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    Q-Line 顯示器

    顯示更多

    使用高解像度的 Q-Line 超高清 Android 顯示器，令更多人駐足欣賞。快速、無需硬件安裝和超凡畫質的體驗，可輕鬆顯示網上和本地內容。 查看各種好處

    顯示更多

    使用高解像度的 Q-Line 超高清 Android 顯示器，令更多人駐足欣賞。快速、無需硬件安裝和超凡畫質的體驗，可輕鬆顯示網上和本地內容。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    Q-Line 顯示器

    顯示更多

    使用高解像度的 Q-Line 超高清 Android 顯示器，令更多人駐足欣賞。快速、無需硬件安裝和超凡畫質的體驗，可輕鬆顯示網上和本地內容。 查看各種好處

    類似產品

    See all unmapped
      • -{discount-value}

      顯示更多

      簡潔、智能、銳利的 18/7 顯示器。

      • 75 吋
      • 3840 x 2160（4K 超高清）
      • 超高清
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容

      內置 HTML5 瀏覽器。播放及控制網上內容

      Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

      透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

      CMND 帶來遙控系統管理

      充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

      CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

      即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

      內置記憶體，上載內容以即時播放

      儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

      內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

      輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        74.52  吋
        螢幕解像度
        3840 x 2160
        最佳解像度
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        亮度
        410  cd/m²
        對比率（一般）
        1200:1
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.429 x 0.429 毫米
        顯示色彩
        10.7 億
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        • 色彩增強
        • 色溫調整
        • De-interlacer
        • 降噪功能
        • Smart Picture
        螢幕對角尺寸（公制）
        189.27  厘米
        操作系統
        Android 5.0.1
        面板技術
        IPS

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 75Hz
        • 1024 x 768, 60, 75Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 3840 x 2160, 30, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 30, 60Hz
        • 480p, 30, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz
        • 576p, 25, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 2160p, 30,50, 60Hz

      • 連接

        影像輸入
        • VGA (Analog D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x4)
        • USB 2.0 (x2)
        音效輸入
        3.5 毫米插座
        音訊輸出
        音效左／右 (RCA)
        外置控制
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        其他連接
        • OPS
        • IR 輸出
        • 交流輸出
        • 類比 (D-sub 輸入)
        • 左/右類比音訊輸出
        • 顯示埠
        • HDMI
        • Micro SD
        • 電腦音效輸入端子
        • RS232 串列連接埠
        • USB 2.0
        • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)

      • 舒適

        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        可鎖定
        可控網絡
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • OPS RS232 卡
        • HDMI（單一電線）
        訊號穿環
        • RS232
        • IR 穿環
        安裝方便
        • 智能嵌槽
        • 交流輸出
        • 手柄
        節能功能
        Smart Power
        擺放
        橫向 (18/7)
        遙控器訊號
        可鎖定
        矩陣分格
        最多 10 x 15
        記憶體
        8GB eMMC

      • 尺寸

        邊框寬度
        12.5 （頂部/左方/右方） 16.0 （底部） 毫米
        調整寬度
        1676.6  毫米
        調整高度
        955  毫米
        調整深度
        73.8  毫米
        機器寬度（吋）
        66.01  吋
        機器高度（吋）
        37.60  吋
        機器深度（吋）
        2.91  吋
        產品重量
        53.3  千克
        產品重量 (lb)
        117.5  磅
        VESA 支架
        600 x 400 毫米 M8

      • 操作情況

        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80（操作），10 - 90%（存放）  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        耗電量（開啟模式）
        237 W
        350 尼特時的耗電量
        181 瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        省電功能
        Smart Power

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • HDMI 線
        • IR 傳感器線纜（1.8米）
        附配件
        • RS232 相互聯繫的纜線
        • USB 護蓋和螺絲 x1

      • 多媒體應用程式

        USB 播放影片
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MOV
        • TRP
        • VOB
        • WEBM
        USB 播放相片
        • BMP
        • JPEG
        • .jpg
        • PNG
        USB 播放音訊
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • 其他

        保用
        3 年保養
        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 俄語
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 日文
        • 捷克文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • 芬蘭文
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        法令認可
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC Class B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • PSB

      • 內置播放器

        儲存
        8GB eMMC
        CPU
        四核心全高清
        記憶體
        2GB DDR3

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • HDMI 線
      • IR 傳感器線纜（1.8米）

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        • -{discount-value}

        最近查閱過的產品

          • -{discount-value}

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記