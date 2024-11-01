Signage Solutions E 系列顯示屏
互動式教育顯示器
啟發協作。在最大程度上提高參與度。這款頂級規格的 Philips E-Line 觸控顯示器採用 Android 系統，具有增強的教育軟件和程式兼容、20 個觸控點和強化防眩光玻璃。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions E 系列顯示屏
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
設有 40 個接觸點的多觸控技術
同時透過多達 20 個接觸點創造令人難忘的互動體驗。這款顯示器非常適合協作和競爭激烈的應用場景，可將您的觀眾與任何內容連接起來，使其成為教育、公共場所、企業、酒店和零售環境的理想選擇。觸控面板符合 HID 標準，實現真正的即插即用操作。
內置白板模式
透過白板模式激發敏捷協作。只需啟動此功能即可將您的顯示器變成空白畫布，供多名使用者手動繪圖，或使用專用顯示標記。螢幕上的所有內容均可以截取，方便輕鬆列印或檔案共享。
無線畫面分享及先進協作
在一個螢幕上顯示四重畫面來源。無線畫面分享功能可讓您同時連接多部裝置，以便在有需要時迅速切換內容。使用您現有的 Wi-Fi 網絡即時安全地連接裝置，或使用我們可另行選購的 HDMI 互動傳輸接收器直接投射到螢幕上，而無需連接到您的安全/受保護的網絡。
Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
顯示表面
防眩光、防反射、防指紋，達 7 MoH 硬度。
捕捉 Wave，取得革命性成果
使用 Wave 遙距解鎖強大、多功能和智能的 Philips E-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
189.3
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
74.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.4296 x 0.4296 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 亮度（玻璃後）
-
380
cd/m²
- 亮度（玻璃前）
-
410
cd/m²
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
- 面板技術
-
ADS
- 操作系統
-
Android 11
- OS UI 解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 影像輸入
-
-
DVI-D (x1)
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 2.0 (x3)
-
USB 3.0 (x3)
-
USB-C（高達 65W）
- 音效輸入
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 其他連接
-
- 影像輸出
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制
-
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
橫向 (18/7)
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
可鎖定
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
- 其他便捷功能
-
手柄
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x15 瓦
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
190
瓦
- 耗電量（最大值）
-
450 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 350, 70Hz
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
832 x 624, 75Hz
-
848 x 480, 60Hz
-
960x720, 75Hz
-
1024x768, 60,70Hz
-
1152 x 864, 60, 70, 75Hz
-
1152 x 900, 66Hz
-
1280 x 720, 60,70Hz
-
1280 x 768, 60Hz, 75Hz
-
1280 x 800, 60,75Hz
-
1280 x 960, 60Hz
-
1280x1024, 60,67,75Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1400 x 1050 ,60, 75Hz
-
1600 x 900, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
-
3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
720 x 400, 70Hz
- 視訊格式
-
-
480p, 60Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
2160p，50、60Hz
-
480i, 60Hz
-
尺寸
- 智能嵌槽安裝
-
100X100 毫米，6xM4L6
- 調整寬度
-
1715.5
mm
- 調整高度
-
1007.6
mm
- 重量
-
55.85
kg
- 調整深度
-
101.5 毫米（最大深度）/79.2 毫米（掛牆深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
67.54
吋
- 機器高度（吋）
-
39.67
吋
- 掛牆
-
600 x 400 毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
3.99(D_Max)/3.12(D_Wallmount)
吋
- 邊框寬度
-
17.8 毫米（頂部/右方/左方）x 31.7 毫米（底部）
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
67.7
kg
- 產品（含包裝）（磅）
-
149.25
磅
- 產品（不含支架）（千克）
-
55.85
kg
- 產品（不含支架）（磅）
-
123.13
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95%（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
MTK 9970A
- 記憶體
-
8GB
- 儲存
-
32 GB eMMc
- WiFi
-
2G/5G/6G 2T2R
-
配件
- 附配件
-
-
清潔布 (x1)
-
AC 電源線
-
AC 開關護蓋
-
電線收藏夾 (x3)
-
DVI - I 纜線（1.8 米）(x1)
-
HDMI 纜線（3 米）(x1)
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
Philips 標誌 (x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RS232 線
-
RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
-
觸控筆 (x2)
-
USB A 轉 B 纜線（3 米）(x1)
-
USB 護蓋及螺絲
- 選購配件
-
互動傳輸接收器
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
荷蘭文
-
丹麥文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
挪威文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
瑞典文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
5 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC，A 級別
-
RoHS
-
CB
-
EAC
-
EMF
-
ETL
-
互動性
- 多觸控技術
-
無縫紅外線觸控
- 觸控點
-
20 個同時觸控點
- 隨插即用
-
兼容 HID 讀頭
- 保護玻璃
-
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