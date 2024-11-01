無線畫面分享及先進協作

在一個螢幕上顯示四重畫面來源。無線畫面分享功能可讓您同時連接多部裝置，以便在有需要時迅速切換內容。使用您現有的 Wi-Fi 網絡即時安全地連接裝置，或使用我們可另行選購的 HDMI 互動傳輸接收器直接投射到螢幕上，而無需連接到您的安全/受保護的網絡。