Signage Solutions D-Line 顯示屏
盡在不言中
脫穎而出的快速 Philips D-Line 專業 4K 超高清顯示器。Philips 的超凡畫質確保色彩逼真和對比強烈。您可以輕鬆在一個螢幕上顯示來自多個來源的內容。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
智能、極速的全天候顯示屏。
- 75 吋
- UHD (3840 x 2160)
- 500cd/m²
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
故障恢復功能可確保內容播放不中斷
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
SmartPower 可節能
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
ADS 廣角顯示面板
借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。
可選 OPS 插槽
開放式可插拔規範是一種業界標準插槽，可以在其中新增 OPS 兼容的媒體播放器。這使您能夠在需要時升級或更改硬件。將顯示器變為多合一數碼標示牌解決方案更加簡單容易。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
189.3
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
74.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.4296 x 0.4296 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 面板技術
-
ADS
- 有霧
-
25%
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
Display Port1.2 (x1)
-
DVI-I (x 1)
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 2.0 (x2)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
OPS
- 影像輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制
-
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴圈
-
-
DisplayPort
-
RS232
-
HDMI
-
IR 穿環
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
185
瓦
- 耗電量（最大值）
-
345 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60Hz
-
800 x 600, 60Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1440 x 900，60 Hz
-
1600 x 900, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
3840 x 2160, 30, 60Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
720p, 50.60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
2160p，24、30、60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
1683.5
毫米
- 產品重量
-
35.9
千克
- 調整高度
-
961.7
毫米
- 調整深度
-
69.5（@掛墻）/ 91.8（@把手）
毫米
- 機器寬度（吋）
-
66.28
吋
- 機器高度（吋）
-
37.86
吋
- 掛牆
-
600（水平）x 400（垂直）毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle)
吋
- 邊框寬度
-
14.9 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
79.15
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 - 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 - 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
配件
- 附配件
-
-
AC 開關護蓋
-
Philips 標誌 (x1)
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
AC 電源線
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RS232 線
-
USB 護蓋和螺絲 x1
-
線夾 (x3)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
荷蘭文
-
丹麥文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
挪威文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
瑞典文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC，A 級別
-
CCC
-
RoHS
-
CB
-
BSMI
-
EMF
-
VCCI
-
PSB
-
能源之星 8.0
-
ETL
-
CECP
-
EAC
