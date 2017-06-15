秉承 ECE 一貫的高品質標準

Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。