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在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是 100 部，均能得心應手。
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
同時透過多達 20 個接觸點創造令人難忘的互動體驗。這款顯示器非常適合協作和競爭激烈的應用場景，可將您的觀眾與任何內容連接起來，使其成為教育、公共場所、企業、酒店和零售環境的理想選擇。觸控面板符合 HID 標準，實現真正的即插即用操作。
透過白板模式激發敏捷協作。只需啟動此功能即可將您的顯示器變成空白畫布，供多名使用者手動繪圖，或使用專用顯示標記。螢幕上的所有內容均可以截取，方便輕鬆列印或檔案共享。
防眩光、防反射、防指紋，達 7 MoH 硬度。
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