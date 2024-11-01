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    Signage Solutions E 系列顯示屏

    86BDL4052E/02

    互動式教育顯示器

    啟發協作。在最大程度上提高參與度。這款頂級規格的 Philips E-Line 觸控顯示器採用 Android 系統，具有增強的教育軟件和程式兼容、20 個觸控點和強化防眩光玻璃。

    此產品已不再銷售。

    Signage Solutions E 系列顯示屏

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    互動式教育顯示器

    採用多點觸控技術

    • 86 吋
    • 採用 Android 系統
    • 多點式
    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

    設有 40 個接觸點的多觸控技術

    同時透過多達 20 個接觸點創造令人難忘的互動體驗。這款顯示器非常適合協作和競爭激烈的應用場景，可將您的觀眾與任何內容連接起來，使其成為教育、公共場所、企業、酒店和零售環境的理想選擇。觸控面板符合 HID 標準，實現真正的即插即用操作。

    內置白板模式

    透過白板模式激發敏捷協作。只需啟動此功能即可將您的顯示器變成空白畫布，供多名使用者手動繪圖，或使用專用顯示標記。螢幕上的所有內容均可以截取，方便輕鬆列印或檔案共享。

    無線畫面分享及先進協作

    在一個螢幕上顯示四重畫面來源。無線畫面分享功能可讓您同時連接多部裝置，以便在有需要時迅速切換內容。使用您現有的 Wi-Fi 網絡即時安全地連接裝置，或使用我們可另行選購的 HDMI 互動傳輸接收器直接投射到螢幕上，而無需連接到您的安全/受保護的網絡。

    Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

    顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

    顯示表面

    防眩光、防反射、防指紋，達 7 MoH 硬度。

    捕捉 Wave，取得革命性成果

    使用 Wave 遙距解鎖強大、多功能和智能的 Philips E-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      217.4  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      85.6  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.4935 x 0.4935 毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60Hz
      顯示色彩
      10.7 億
      亮度（玻璃後）
      400  cd/m²
      亮度（玻璃前）
      430  cd/m²
      對比率（一般）
      4000:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      面板技術
      VA
      操作系統
      Android 11
      OS UI 解像度
      3840 x 2160 @ 60 Hz

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      影像輸入
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x3)
      • DVI-D (x1)
      • USB 3.0 (x3)
      • USB-C（高達 65W）
      音效輸入
      3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      其他連接
      • OPS
      • Micro SD
      • USB-B (x3)
      影像輸出
      HDMI 2.0 (x1)
      外置控制
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      橫向 (18/7)
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      可鎖定
      遙控器訊號
      可鎖定
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR 穿環
      安裝方便
      • 交流輸出
      • 智能嵌槽
      其他便捷功能
      手柄
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x15 瓦

    • 電源

      電源
      100 - 240V~，50 - 60Hz，7.5A
      耗電量（典型值）
      450  瓦
      耗電量（最大值）
      670 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      省電功能
      Smart Power
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 350, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 848 x 480, 60Hz
      • 960x720, 75Hz
      • 1024x768, 60,70Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 900, 66Hz
      • 1280 x 720, 60,70Hz
      • 1280 x 768, 60Hz, 75Hz
      • 1280 x 800, 60,75Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280x1024, 60,67,75Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      視訊格式
      • 480p, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p，50、60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      智能嵌槽安裝
      100X100 毫米，6xM4L6
      調整寬度
      1960.8  mm
      調整高度
      1145.7  mm
      重量
      74.49  kg
      調整深度
      101.3 毫米（最大深度）/79.0 毫米（掛牆深度）  mm
      機器寬度（吋）
      77.19  吋
      機器高度（吋）
      45.11  吋
      掛牆
      600 x 400 毫米，M8
      機器深度（吋）
      3.98(D_Max)/3.11(D_Wallmount)  吋
      邊框寬度
      17.8 毫米 (T/R/L) x 31.7 毫米 (B)

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      90.6  kg
      產品（含包裝）（磅）
      199.74  磅
      產品（不含支架）（千克）
      74.49  kg
      產品（不含支架）（磅）
      164.22  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 ~ 80%（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 ~ 95%（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內置播放器

      CPU
      MTK 9970A
      記憶體
      8GB
      儲存
      32 GB eMMc
      WiFi
      2G/5G/6G 2T2R

    • 配件

      附配件
      • 清潔布 (x1)
      • HDMI 纜線（3 米）(x1)
      • 遙控器及 AAA 電池
      • USB A 轉 B 纜線（3 米）(x1)
      • AC 電源線
      • AC 開關護蓋
      • 電線收藏夾 (x3)
      • DVI - I 纜線（1.8 米）(x1)
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • Philips 標誌 (x1)
      • 快速入門指南 (x1)
      • RS232 線
      • RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
      • 觸控筆 (x2)
      • USB 護蓋及螺絲
      選購配件
      互動傳輸接收器

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 荷蘭文
      • 丹麥文
      • 英文
      • 法文
      • 芬蘭文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 挪威文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 瑞典文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保用
      5 年保養
      法令認可
      • CE
      • FCC，A 級別
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • 互動性

      多觸控技術
      無縫紅外線觸控
      觸控點
      20 個同時觸控點
      隨插即用
      兼容 HID 讀頭
      保護玻璃
      • 防反光
      • 藍光濾光片
      • 強化安全玻璃 7MOHS

    Badge-D2C

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