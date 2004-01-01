Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

將 Android 系統加入到觸控螢幕，您就可以方便地使用現時發展最成熟的操作系統，也可以將您的應用程式儲存到顯示屏內。您可以透過觸控功能輕鬆操作內置應用程式，例如瀏覽器應用程式，透過觸控螢幕上網。只需連接電源，您就可以立即與螢幕互動。您也可以使用內置的排程器根據各個播放時段劃分應用程式及節目內容。如需要使用方便的自動旋轉功能，只需轉動螢幕即可切換橫向和直向模式。