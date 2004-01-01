86BDL4152T/75
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
PCI 插槽可讓您連接多一部 WiFi/ 藍牙或 4G LTE 裝置，使裝置與顯示屏的通訊更勝一籌。此外，機器與機器之間的通訊性亦大大加強，提供了大量設定可供客戶選擇，如擴展產品功能，或訊號處理功能的能力。
內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
將 Android 系統加入到觸控螢幕，您就可以方便地使用現時發展最成熟的操作系統，也可以將您的應用程式儲存到顯示屏內。您可以透過觸控功能輕鬆操作內置應用程式，例如瀏覽器應用程式，透過觸控螢幕上網。只需連接電源，您就可以立即與螢幕互動。您也可以使用內置的排程器根據各個播放時段劃分應用程式及節目內容。如需要使用方便的自動旋轉功能，只需轉動螢幕即可切換橫向和直向模式。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。