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    飲水機

    ADD6920WH/90

    可取式水壺，隨時享用

    這款飲水機為您帶來更便捷的飲用體驗。100% 真煲技術，新鮮熱水觸手可及。AquaShield 過濾系統可去除 110* 種有害物質，便攜式水壺滿足不同需求。

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    飲水機

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    可取式水壺，隨時享用

    常溫飲品或滾燙熱飲皆可

    • 逆滲透
    • 豐富鍶技術
    • 便攜式電熱水煲
    具備可變溫度控制的 100% 真正煲滾技術

    具備可變溫度控制的 100% 真正煲滾技術

    預設溫度有室溫、45°C、100°C。45°C 至 100°C 以 1°C 增加的可變溫度控制。在加熱元件內實現真正煲滾。

    1.8 公升便攜式純淨水箱滿足不同需求

    1.8 公升便攜式水壺可滿足不同使用條件。您可以使用當中的純淨水來烹調菜餚或洗水果。此外，您還可以將水壺放入雪櫃，在夏天準備冷飲。

    6 公升大容量水箱避免經常注水

    6 公升大容量水箱可滿足您家庭的日常用水，讓您不用一直注水。

    豐富的鍶元素對人體有益

    豐富鍶技術可分離出對人體有益和健康的元素。

    自調節沸點非常適合高原地區

    在高海拔地區可自行調節沸點，以控制出水溫度，避免因持續沸騰造成水蒸氣噴射而釀成事故。

    180° 旋轉設計方便接水和注水

    180° 旋轉設計方便使用者從不同角度接水和注水。

    升降水盤方便不同高度的杯子

    升降水盤方便不同高度的杯子接水。

    兒童安全鎖可防止操作失誤或燙傷

    當出水的水溫高於 45 攝氏度，兒童安全鎖即會自動啟動，防止操作失誤或燙傷

    防乾燒技術避免乾燒

    當水箱裡剩少許水或無水時，系統會自動停止供應熱水，以免乾燒

    5 合 1 RO 濾網能去除 110* 種有害物質

    AquaShield 過濾系統能有效去除 110* 種有害物質，為您和家人提供新鮮潔淨的水質。

    技術規格

    • 一般規格

      總重量
      11  kg
      產品尺寸（長x寬x高）
      230*374*427  mm
      淨重量
      8  kg
      加熱類型
      即時加熱
      包裝尺寸（長）*（寬）*（高）
      565*355*530  mm

    • 主要參數

      標準功率
      2100  瓦
      容量
      2000  L
      顏色
      白色
      適用水溫
      5-38  °C
      入水壓力
      0-0.06
      電壓及頻率
      220V/50Hz
      額定水流量
      0.2  公升/分鐘

    • 原產地

      飲水機
      中國

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