內置 micro USB 線纜，可為各種 USB 裝置充電

將線纜全部拔下很困難，因此我們為您省去麻煩。想要在戶外找到手機或其他裝置適用的充電器有的時候真的很麻煩，所以此款裝置設有方便使用的內置 micro-USB，也就是說，想要聆聽音樂或欣賞電影，再也毋須擔心會有電力不足的情況發生。如果發生停電，本裝置也可當做備份電源使用。請善加利用本裝置的動態電源，隨時有電、隨時連接。