便攜式收音機
戶外活動的最佳拍檔
Philips AE1120/00 便攜式收音機專為戶外活動而設。動能啟動可完全免卻對電池的依賴，內置鳴笛可吸引注意，並配備有 USB 充電器，可保持裝置電源充足和緊密連接。 查看各種好處
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戶外活動的最佳拍檔
便攜式收音機
- FM/MW 類比調諧
- Micro USB 連接埠可進行充電
- 閃光燈
- 動能發電/ 使用電池操作
動能發電免卻充電麻煩
使用自身發電配備裝置本身的創新性，以動能產生電源 - 電池依賴裝置以外的另一環保之選。能供應電源至收音機、電筒或作為替手機或其他裝置便利充電之選擇。
集成式手電筒提供晚間活動照明
就算於黑暗中亦無所限制。配備內置電筒，此裝置可使活動於日落後繼續進行並讓極需電源供應的黑夜間環境中進行活動加倍安全。動能發電可提供自動充電並無須顧慮電池問題。
內置鳴笛保障您的安全
保障安全等於別人可尋找到您的位置。此裝置的內置鳴笛可吸引注意，讓同伴知道您距離不遠。動能發電防止特發電源問題，額外鳴笛功能設計提供予安全至上的您安心的旅程。
內建喇叭以享受大聲而高音質的電台
一個以高音質提供更多歡樂的喇叭
FM/MW 調諧器提供電台享受
FM/MW/LW 立體聲選台器
內置 micro USB 線纜，可為各種 USB 裝置充電
將線纜全部拔下很困難，因此我們為您省去麻煩。想要在戶外找到手機或其他裝置適用的充電器有的時候真的很麻煩，所以此款裝置設有方便使用的內置 micro-USB，也就是說，想要聆聽音樂或欣賞電影，再也毋須擔心會有電力不足的情況發生。如果發生停電，本裝置也可當做備份電源使用。請善加利用本裝置的動態電源，隨時有電、隨時連接。
技術規格
-
聲音
- 輸出功率
-
300 mW RMS
- 音量控制
-
旋轉式（類比）
-
喇叭
- 內置喇叭數量
-
1
-
連接
- Micro USB
-
可供交流電充電用
- 微型 USB 纜線
-
可供手機充電
-
選台器/接收/傳送
- 天線
-
支型
- 調諧器波段
-
-
舒適
- 閃光燈
-
有
- 動能發電
-
有
- 鳴笛
-
有
-
電源
- 電池類型
-
AAA 電池
- 電池電壓
-
1.5
伏
- 電池數量
-
3
- 直流輸入電壓
-
5
伏
-
配件
- 其他
-
- 保用
-
保用證
-
尺寸
- 產品尺寸（寬x深x高）
-
120 x 47 x 76 毫米
- 重量 (含包裝)
-
0.32
kg
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
130 x 59 x 84 毫米
- 產品重量
-
0.26
kg
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