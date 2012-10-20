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    便攜式收音機

    AE1530/00

    完全便攜尺寸

    不管身在何處，都可以透過時尚、便攜的 Philips MW/FM 袋裝收音機欣賞大聲、音質一流的聲音。

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    • 內置喇叭
    • 耳機插座
    • 使用電池操作
    FM/MW 調諧器提供電台享受

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    FM/MW/LW 立體聲選台器

    內建喇叭以享受大聲而高音質的電台

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    一個以高音質提供更多歡樂的喇叭

    單指輪音量控制提供聲量控制及開關

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    立體聲耳機插孔可實現更佳個人音樂享受

    搭配此 Philips 裝置，連上個人耳機，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳機連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。

    技術規格

    • 聲音

      輸出功率
      100 mW RMS
      音量控制
      旋轉式（類比）
      音效系統
      單聲道

    • 連接

      影音輸出
      耳機（3.5 毫米）

    • 選台器/接收/傳送

      調諧器波段
      • FM
      • 毫瓦

    • 電源

      電池類型
      AAA 尺寸 (LR3)
      電池電壓
      1.5  伏
      電池數量
      2

    • 尺寸

      主機深度
      19  mm
      主機高度
      117  mm
      主機闊度
      56  mm
      產品重量
      0.08  kg

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