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便攜式收音機

AE1530/00
  • 完全便攜尺寸 完全便攜尺寸 完全便攜尺寸
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    便攜式收音機

    AE1530/00

    完全便攜尺寸

    不管身在何處，都可以透過時尚、便攜的 Philips MW/FM 袋裝收音機欣賞大聲、音質一流的聲音。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      • FM/MW 類比調諧
      • 內置喇叭
      • 耳機插座
      • 使用電池操作
      FM/MW 調諧器提供電台享受

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      FM/MW/LW 立體聲選台器

      內建喇叭以享受大聲而高音質的電台

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      一個以高音質提供更多歡樂的喇叭

      立體聲耳機插孔可實現更佳個人音樂享受

      搭配此 Philips 裝置，連上個人耳機，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳機連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。

      技術規格

      • 聲音

        音效系統
        單聲道
        音量控制
        旋轉式（類比）
        輸出功率
        100 mW RMS

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • FM
        • 毫瓦

      • 連接

        影音輸出
        耳機（3.5 毫米）

      • 尺寸

        產品重量
        0.08  千克
        主機深度
        19  毫米
        主機高度
        117  毫米
        主機闊度
        56  毫米

      • 電源

        電池類型
        AAA 尺寸 (LR3)
        電池電壓
        1.5  伏
        電池數量
        2

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