便攜式收音機
完全便攜尺寸
不管身在何處，都可以透過時尚、便攜的 Philips MW/FM 袋裝收音機欣賞大聲、音質一流的聲音。 查看各種好處
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完全便攜尺寸
- FM/MW 類比調諧
- 內置喇叭
- 耳機插座
- 使用電池操作
FM/MW 調諧器提供電台享受
FM/MW/LW 立體聲選台器
內建喇叭以享受大聲而高音質的電台
一個以高音質提供更多歡樂的喇叭
立體聲耳機插孔可實現更佳個人音樂享受
搭配此 Philips 裝置，連上個人耳機，即可隨時享受更個人的聆聽體驗。只需將個人耳機連接至此裝置，便可享受高音質的最愛音樂且不必擔心干擾他人。
技術規格
-
聲音
- 輸出功率
-
100 mW RMS
- 音量控制
-
旋轉式（類比）
- 音效系統
-
單聲道
-
連接
- 影音輸出
-
耳機（3.5 毫米）
-
選台器/接收/傳送
- 調諧器波段
-
-
電源
- 電池類型
-
AAA 尺寸 (LR3)
- 電池電壓
-
1.5
伏
- 電池數量
-
2
-
尺寸
- 主機深度
-
19
mm
- 主機高度
-
117
mm
- 主機闊度
-
56
mm
- 產品重量
-
0.08
kg
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