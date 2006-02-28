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響鬧時間顯示
每天與妙絕的 AJ3011 一起開始新一天！兼備重要的基本時鐘功能及可控制光暗的大型 LCD 熒幕，是一款方便而多功能的時鐘收音機，助你暢通無阻地開始新一天！
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每天與妙絕的 AJ3011 一起開始新一天！兼備重要的基本時鐘功能及可控制光暗的大型 LCD 熒幕，是一款方便而多功能的時鐘收音機，助你暢通無阻地開始新一天！
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時睡眠功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時睡眠功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
大型 LCD 文字顯示可指引你輕鬆完成控制選項，而熒幕背燈則可助你在漆黑環境中更容易控制全套家庭娛樂設備，令你時刻洞悉及掌握一切。
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響鬧時間顯示會一直顯示目前的時間和響鬧失效時間。由於一直顯示，因此不必按鍵即可檢查是否已設定鬧鐘及響鬧失效時間。響鬧時間顯示讓你一直能夠確認鬧鐘已正確設定，並且會在你希望的時間響鬧。
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