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時鐘收音機

AJ3011/00
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    時鐘收音機

    AJ3011/00

    響鬧時間顯示

    每天與妙絕的 AJ3011 一起開始新一天！兼備重要的基本時鐘功能及可控制光暗的大型 LCD 熒幕，是一款方便而多功能的時鐘收音機，助你暢通無阻地開始新一天！

    此產品已不再銷售。

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      響鬧時間顯示會顯示響鬧時間

      響鬧時間顯示會一直顯示目前的時間和響鬧失效時間。由於一直顯示，因此不必按鍵即可檢查是否已設定鬧鐘及響鬧失效時間。響鬧時間顯示讓你一直能夠確認鬧鐘已正確設定，並且會在你希望的時間響鬧。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率 (RMS)
        100mW
        音效系統
        單聲道
        喇叭直徑
        2.5
        音量控制
        旋轉式

      • 選台器/接收/傳送

        天線
        • AM 天線
        • FM 天線
        自動數碼選台
        選台器波段
        • FM
        • 毫瓦

      • 舒適

        鬧鐘
        • 24 小時鬧鐘重設
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 溫和響鬧
        • 收音機鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 定時關機
        顯示類型
        LCD
        顯示位數
        4
        顯示增强功能
        亮度控制
        時鐘/版本
        數碼

      • 電源

        電池類型
        • AA
        • LR6
        電池電壓
        1.5  伏
        電源
        電池數量
        2

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 用戶手冊
        • 保用證

      • 尺寸

        包裝深度
        214  毫米
        產品深度
        142  毫米
        重量 (含包裝)
        5.4  千克
        包裝高度
        242  毫米
        包裝寬度
        432  毫米
        重量
        0.8  千克
        產品寬度
        200  毫米
        產品高度
        65  毫米

      • 播放聲音

        可編排曲目
        0

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 用戶手冊
      • 保用證

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