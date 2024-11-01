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在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
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