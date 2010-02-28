此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。
只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
Backlit LCD 顯示確保在光線不足的環境下仍可方便地進行檢視與操作，提供清晰資訊，讓您一目了然。
以電池或直接電源為 Philips 收音機提供電力，同時享受便利和靈活性。當無法使用電源插座或您不想看見雜亂纜線，只需以電池操作裝置即可；當您需要穩定持久的電源供應，將裝置直接連接至電源插座即可。您現在可以在任何地方真正享受自由的聆聽體驗。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
當鬧鐘響起時，背光會在同一時間閃爍。對未有時間概念的小朋友來說，這是個能向他們表示甚麼時候應該起床的簡單方法。背光會在閃爍一分鐘後關上，直至鬧鐘再次響起。
可更換的藍色及粉紅色色環及旋鈕為時鐘收音機增添樂趣及個性。您可創造出代表自己的配搭或是配合房間的風格。配件包括頂端的兩個耳鈕及前方的環。
無數研究顯示在日間小睡片刻對健康良好。小睡計時功能讓您安心小睡而毋需擔心睡過頭或要重設響鬧設定，助您養成這健康習慣。只需按下一個按鈕就可在您回到忙碌一天前享受由 15 分鐘至兩小時的健康小睡。小睡計時功能會自動倒數至零，並在預設的時間響起把您叫醒。
為應付睡過頭，Philips 時鐘收音機備有可調較的小睡功能。在鬧鐘響起時，如果您想再睡久一點，只需按下重複響鬧按鈕一次，您就可再次入睡。五分鐘後鬧鐘將會再次響起。如果您想小睡更久，按下重複響鬧按鈕兩次可變成 10 分鐘，按下重複響鬧按鈕三次則是 15 分鐘。
在你錄下的自己或您的最愛的聲音中起床吧。只要按下錄音鍵就可創造 10 秒鐘的音訊，按下播放鍵就可播放。當您不在時就可用這作為給您自己或您的小朋攸的提示。
舒適
聲音
選台器/接收/傳送
聲音獲取
電源
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