定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。