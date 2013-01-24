主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

AJ7030D/12
  • 在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來 在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來 在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來
    -{discount-value}

    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    AJ7030D/12

    在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來

    出色的 Philips 鬧鐘收音機，以您 iPod/iPhone 的最愛音樂或收音機叫您起床，同時提供照明，讓房間煥發新光，為您帶來新一天！備有智能機座，無須移除保護外殼，也能為裝置充電。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$899.00
    尋找相似產品

    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來

    出色的 Philips 鬧鐘收音機，以您 iPod/iPhone 的最愛音樂或收音機叫您起床，同時提供照明，讓房間煥發新光，為您帶來新一天！備有智能機座，無須移除保護外殼，也能為裝置充電。 查看各種好處

    在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來

    出色的 Philips 鬧鐘收音機，以您 iPod/iPhone 的最愛音樂或收音機叫您起床，同時提供照明，讓房間煥發新光，為您帶來新一天！備有智能機座，無須移除保護外殼，也能為裝置充電。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$899.00
    尋找相似產品

    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來

    出色的 Philips 鬧鐘收音機，以您 iPod/iPhone 的最愛音樂或收音機叫您起床，同時提供照明，讓房間煥發新光，為您帶來新一天！備有智能機座，無須移除保護外殼，也能為裝置充電。 查看各種好處

    類似產品

    See all radios-and-alarm-clocks

      在 iPod/iPhone 音樂中悠然醒來

      • MP3 Link
      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 2 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      播放 iPod/iPhone 並同時為其充電

      一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      在插入插座時自動跟 iPod/iPhone 時鐘同步

      接上機座後，這機座的時鐘會自動在數秒內跟您的 iPod/iPhone 進行同步。有了這方便的功能，您毋需再手動設定時間了。

      即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

      萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

      6 瓦 RMS 總輸出功率

      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      技術規格

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod
        • iPod classic
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • 第四代 iPod touch

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線
        頻率範圍
        87.5-108  MHz

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPhone 充電

      • 便利

        時鐘/版本
        數碼
        鬧鐘
        • 24 小時鬧鐘重設
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 定時關機
        • 雙響鬧時間
        • iPod 鬧鐘
        顯示增强功能
        亮度控制
        石英控制

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        輸出功率（RMS）
        2x3 瓦
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內置喇叭
        2
        釹質磁性系統

      • 連接

        MP3-Link
        3.5mm 立體聲輸入

      • 尺寸

        包裝類型
        D-box
        包裝深度
        141  毫米
        包裝高度
        106  毫米
        包裝寬度
        263  毫米
        産品深度
        111  毫米
        産品高度
        71  毫米
        産品寬度
        198  毫米
        産品重量
        0.5  千克
        重量（含包裝）
        0.9  千克

      • 配件

        附配件
        • 交流-直流變壓器
        • 快速使用指南
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 功率

        後備電池
        CR2032（隨附）
        電池數量
        1
        電源
        100-240VAC, 50/60Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 交流-直流變壓器
      • 快速使用指南
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記