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時鐘收音機

AJL303/12
  • 在最愛的音樂和相片環繞中醒來 在最愛的音樂和相片環繞中醒來 在最愛的音樂和相片環繞中醒來
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    時鐘收音機

    AJL303/12

    在最愛的音樂和相片環繞中醒來

    為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。

    此產品已不再銷售。

    時鐘收音機

    在最愛的音樂和相片環繞中醒來

    為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。

    在最愛的音樂和相片環繞中醒來

    為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。

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    時鐘收音機

    在最愛的音樂和相片環繞中醒來

    為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。

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      在自然的聲響中醒來，展開嶄新的一日

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      許多鬧鐘具備多種鬧鐘選項。這款 Philips 鬧鐘收音機的獨特之處在於，它可以讓您在自然聲音、電台或傳統的蜂鳴聲中醒來。無論您需要哪種類型的鬧鐘，比如在不會感受到壓力的自然聲響中或最愛音樂中醒來，這款鬧鐘收音機均能做到。

      預載輕鬆音樂可讓你悠然入睡

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      在寧靜音樂的相伴中獲得放鬆或安然入睡。Philips 時鐘收音機中預載了大量休閒放鬆音樂。只要從雨聲、海浪、水療音樂或其他音樂中選擇，便可放鬆心情享受。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      雙響鬧時間

      雙響鬧時間

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      8.9 厘米（3.5 吋）顯示屏可讓您輕鬆檢視時間、日期和收音機資訊

      8.9 厘米（3.5 吋）顯示屏可讓您輕鬆檢視時間、日期和收音機資訊

      8.9 厘米（3.5 吋）高解像度彩色屏幕可讓您輕鬆讀取屏幕上的內容。現在，您可以很容易地讀取時間、日期和收音機電台資訊。您亦可以將最愛照片作為背景圖像。

      欣賞相片的同時聆聽音樂或電台廣播

      欣賞相片的同時聆聽音樂或電台廣播

      一邊聆聽最愛的音樂或 FM 收音機電台，一邊欣賞照片。僅僅需要從功能表中選擇「照片與音樂」，便可靜坐下來同時享受照片和音樂。Philips 鬧鐘收音機配備 USB 和 SD 記憶卡插槽，因此您可以在鬧鐘收音機中播放最愛的 MP3 音樂並透過 LCD 顯示器檢視珍藏的數碼圖像。

      在床邊播放您的最愛相片和幻燈片

      在床邊播放您的最愛相片和幻燈片

      將最愛照片儲存在 SD 記憶卡上并透過 Philips 鬧鐘收音機以幻燈片形式進行展示。憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受透過 SD 卡插展示數碼照片帶來的方便與樂趣。只要將記憶卡插入 Philips 鬧鐘收音機中，數碼照片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻。

      SD 卡插槽可用於播放相片或 MP3 音樂

      SD 卡插槽可用於播放相片或 MP3 音樂

      Philips 鬧鐘收音機配備 SD 記憶卡插槽，因此您可以透過鬧鐘收音機喇叭播放最愛的 MP3 音樂。

      一起身就看到摯愛的相片

      一起身就看到摯愛的相片

      Philips 鬧鐘收音機使用簡單，可讓您將最愛的照片作為鬧鐘背景。早上從睡夢中醒來時，您不僅可以看到時間還可以在床上看到摯愛的相片。完美開始新的一天！

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率
        0.5 瓦 RMS
        音量控制
        上 / 下
        音效系統
        單聲道

      • 播放聲音

        兼容格式
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        SD/MMC 卡

      • 選台器/接收/傳送

        天線
        FM 天線
        調諧器波段
        FM
        記憶選台
        20
        接收器增強
        自動數碼選台

      • 舒適

        鬧鐘
        雙重響鬧
        背光燈顏色
        白色
        時鐘
        • 類比
        • 數碼
        時鐘增强功能
        • 放鬆的音樂
        • 在您最喜愛的樂曲中悠然醒來
        • 在自然的聲響中醒來

      • 電源

        直流輸入電壓
        5  伏
        電源類型
        AC 輸入端子

      • 配件

        其他
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        電線 / 連接
        交流-直流變壓器
        保用
        保用證

      • 尺寸

        主機深度
        38  毫米
        主機高度
        82  毫米
        主機闊度
        100  毫米

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        3.5  吋
        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        解像度
        320(W) x 240(H)

      • 數碼相片播放

        影像增强功能
        幻燈片展示伴隨 MP3 播放
        影像壓縮格式
        JPEG

      • 儲存媒體

        記憶卡存取
        SD/MMC 卡插槽

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