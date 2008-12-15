在最愛的音樂和相片環繞中醒來
為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在最愛的音樂和相片環繞中醒來
為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。
在最愛的音樂和相片環繞中醒來
為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。
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在最愛的音樂和相片環繞中醒來
為何不在摯愛的相片、喜愛的鈴聲乃至自然的聲響中悠然醒來，開始嶄新的一天呢？Philips 鬧鐘收音機可讓您一醒來便可看到 SD 卡中的相片並聆聽其中的音樂，還可享受內置 FM 收音機帶來的音樂樂趣。
許多鬧鐘具備多種鬧鐘選項。這款 Philips 鬧鐘收音機的獨特之處在於，它可以讓您在自然聲音、電台或傳統的蜂鳴聲中醒來。無論您需要哪種類型的鬧鐘，比如在不會感受到壓力的自然聲響中或最愛音樂中醒來，這款鬧鐘收音機均能做到。
在寧靜音樂的相伴中獲得放鬆或安然入睡。Philips 時鐘收音機中預載了大量休閒放鬆音樂。只要從雨聲、海浪、水療音樂或其他音樂中選擇，便可放鬆心情享受。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
8.9 厘米（3.5 吋）高解像度彩色屏幕可讓您輕鬆讀取屏幕上的內容。現在，您可以很容易地讀取時間、日期和收音機電台資訊。您亦可以將最愛照片作為背景圖像。
一邊聆聽最愛的音樂或 FM 收音機電台，一邊欣賞照片。僅僅需要從功能表中選擇「照片與音樂」，便可靜坐下來同時享受照片和音樂。Philips 鬧鐘收音機配備 USB 和 SD 記憶卡插槽，因此您可以在鬧鐘收音機中播放最愛的 MP3 音樂並透過 LCD 顯示器檢視珍藏的數碼圖像。
將最愛照片儲存在 SD 記憶卡上并透過 Philips 鬧鐘收音機以幻燈片形式進行展示。憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以輕鬆享受透過 SD 卡插展示數碼照片帶來的方便與樂趣。只要將記憶卡插入 Philips 鬧鐘收音機中，數碼照片將在裝置上自動播放。如此一來，您可隨時與親朋好友分享真摯時刻。
Philips 鬧鐘收音機配備 SD 記憶卡插槽，因此您可以透過鬧鐘收音機喇叭播放最愛的 MP3 音樂。
Philips 鬧鐘收音機使用簡單，可讓您將最愛的照片作為鬧鐘背景。早上從睡夢中醒來時，您不僅可以看到時間還可以在床上看到摯愛的相片。完美開始新的一天！
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