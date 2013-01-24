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GoZero

保濕瓶

AWP294/97
  • 純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！ 純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！ 純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！
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    GoZero 保濕瓶

    AWP294/97

    純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！

    GoZero Adventure 濾芯能去除高達 99.9%* 的水中病原體，包括細菌、病毒和寄生蟲，讓您放心用水。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬，並改善口感和透明度。

    GoZero 保濕瓶

    純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！

    GoZero Adventure 濾芯能去除高達 99.9%* 的水中病原體，包括細菌、病毒和寄生蟲，讓您放心用水。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬，並改善口感和透明度。

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    GoZero Adventure 濾芯能去除高達 99.9%* 的水中病原體，包括細菌、病毒和寄生蟲，讓您放心用水。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬，並改善口感和透明度。

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      Adventure 濾芯採用創新的電吸附濾芯物料，可過濾水中高達 99.9%* 病原體，讓您隨時隨地享用安全飲用水**。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬。只需將水倒入瓶中，擠壓後即可飲用！

      技術規格

      • 一般規格

        濾芯品質
        1 支裝
        濾芯壽命
        １ 個月
        過濾容量
        100 公升

      • 輸入水環境

        Adventure 濾芯 AWP294/AWP295
        • 清晰可見的純淨飲用水
        • 5-38 攝氏度
        • 切勿用於過濾海水

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          • *根據國際測試和認證機構 SGS 在實驗室環境下的測試結果。
          • **請務必使用最清澈可靠的水源。所述過濾性能和使用壽命是在實驗室環境下進行的測試結果。效果可能會受環境或衛生條件限制，可機會導致過濾後的水再次受污染。

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