純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！
GoZero Adventure 濾芯能去除高達 99.9%* 的水中病原體，包括細菌、病毒和寄生蟲，讓您放心用水。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬，並改善口感和透明度。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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一般規格
輸入水環境