隨時隨地享用安全飲用水

Adventure 濾芯採用創新的電吸附濾芯物料，可過濾水中高達 99.9%* 病原體，讓您隨時隨地享用安全飲用水**。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬。只需將水倒入瓶中，擠壓後即可飲用！