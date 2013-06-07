與其他智能手機用戶共用屏幕

可與配偶、親朋好友，甚至保姆共用監護器。這個應用程式讓您可與另外兩名用戶共用每個監護器，讓他們也可透過智能手機存取即時影像及聲音。您甚至可將應用程式升級，與最多 16 名用戶共用監護器。