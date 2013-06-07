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In.Sight 無線高清嬰兒監護器

B120E/10
  • 一直掌握寶寶的行蹤 一直掌握寶寶的行蹤 一直掌握寶寶的行蹤
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    In.Sight 無線高清嬰兒監護器

    B120E/10

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您使用智能手機/平板電腦觀察寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備夜間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    In.Sight 無線高清嬰兒監護器

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您使用智能手機/平板電腦觀察寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備夜間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

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    In.Sight 無線高清嬰兒監護器

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您使用智能手機/平板電腦觀察寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備夜間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

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      一直掌握寶寶的行蹤

      隨時隨地使用智能手機/平板電腦觀察

      • 隨時隨地監察
      • 聆聽及説話
      • 夜視
      • 適用於智能手機和平板電腦
      影像加密，保證安全連接

      影像加密，保證安全連接

      In.Sight 無線監護器採用高度安全的加密技術，時刻保護您的私隱。In.Sight 無線監護器每次連接都會運用獨一無二的加密金鑰，每次您觀看摯愛都可享高度安全的連接程序。

      水晶般清晰的高清影像質素

      水晶般清晰的高清影像質素

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您透過生動細節看著寶寶。以高清 720p 品質觀看影像。 「720」指屏幕水平條的條數；「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。720p 解像度的影像更清晰透徹、栩栩如生。

      晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶

      晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶

      晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶可愛的面容。顯示器備有紅外線，在漆黑中能夠捕捉清晰的黑白影像。晚間模式自動開關，您也可以手動調整。

      Wi-Fi 嬰兒監護器可安放在家中任何地方

      使用 In.Sight 無線嬰兒監護器，永無後顧之憂。將連接至 Wi-Fi 802.11 bgn 網絡的監護器放在寶寶的房間內，即可隨時隨地使用智能手機聽看寶寶的一舉一動。

      透過 WiFi/3G/4G LTE 網絡，以智能手機看護寶寶

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您隨時隨地使用智能電話看護寶寶。只要您設定 In.Sight 無線嬰兒監護器，即可透過 Wi-Fi、3G 或 4G LTE 網絡從智能手機獲取影像串流。您可隨時以自己喜愛的方式看護寶寶。

      即使鎖定電話，也能繼續細聽寶寶的聲音

      即使您鎖定了智能手機、或者將智能手機置於擴充機座或進行充電，In.Sight 無線高清嬰兒監護器亦能繼續串流音訊。

      利用 QR 碼設定 Wi-Fi 監控器，更快更方便

      應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 代碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 代碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。

      電源線及監護器不含 PVC-BFR

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器不含溴化阻燃劑 (BFR) 及聚氯乙烯 (PVC)，符合最嚴格的嬰兒器具安全標準，絕對可保護嬰兒、安全、環保。

      透過智能手機與您的寶寶即時對話

      使用 InSight 無線高清嬰兒監護器，您可以隨時跟寶寶說話。只需按下智能手機的「talk」鍵，即可哼出輕柔優美的旋律，讓寶寶在您動人悅耳的歌聲下入睡。

      與其他智能手機用戶共用屏幕

      可與配偶、親朋好友，甚至保姆共用監護器。這個應用程式讓您可與另外兩名用戶共用每個監護器，讓他們也可透過智能手機存取即時影像及聲音。您甚至可將應用程式升級，與最多 16 名用戶共用監護器。

      監控器偵測到噪音/動作時發出電話警報

      實在無法預料寶寶會遇到什麼事情。In.Sight 無線高清嬰兒監護器能以可調較的噪音與動作偵測功能一直看護寶寶。如偵測到任何噪音或動作，您會收到警報通知。監護器一旦偵測到噪音或動作，會自動向您的智能手機發送通知。

      透過溫度與濕度感應器即時監控

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器的溫度與濕度感應器會在智能手機上顯示溫度與濕度。濕度感應器測量濕度，如偵測到可能刺激寶寶喉嚨的乾燥空氣。倘溫度或濕度過高 / 過低，應用程式會提醒您。您可根據情況調整溫度與濕度的範圍設定。

      技術規格

      • 鏡頭與感應器

        感應器
        720p 高清視訊影像感應器
        柵狀管
        F2.8
        數碼變焦
        2 倍數碼
        對焦模式
        固定
        環境光線感應器
        有，日間/夜間模式
        夜間模式
        紅外線
        IR 控制
        透過應用程式
        IR 範圍
        4 米

      • 影像質素

        HD/VGA/QVGA 串流
        解像度
        30 fps 時 HD (1280 x 720p)
        格式
        H.264 影片壓縮
        白平衡
        自動白平衡
        曝光
        自動曝光控制

      • 功能

        Wi-Fi
        802.11 a/ b/ n
        動態偵測
        噪音偵測
        可調較方向的底座
        LED 指示燈
        重設按鈕
        螺絲孔
        有，1
        溫度測量
        -10 – 50 °C
        濕度測量
        20 – 90%

      • 軟件

        安裝
        透過應用程式
        自動更新應用程式
        支援網絡瀏覽器
        支援的系統
        • iOS4.3 或以上版本
        • Android 2.3 或以上版本
        iPad 兼容性
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad （第三代）
        iPhone 兼容性
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 3GS
        兼容 iPod
        iPod Touch 第 4 代及以上
        Android 手機兼容性
        Philips 建議使用 Samsung Galaxy 3 或更佳表現的手機

      • 內含配件

        額外掛牆架
        USB 電源適配器
        USB 線
        有，2.5 米
        螺絲 / 膨漲螺絲
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        快速入門指南

      • 輸入和輸出

        音訊
        • 雙向
        • 父母回話
        咪高風
        • 高感度
        • 單聲道
        內置喇叭
        USB
        Mini-USB 連接埠

      • 最低要求

        Windows
        • Windows 7
        • Internet Explorer 9.0
        • Chrome 20.0
        • Firefox
        Mac
        • MACINTOSH 10.6
        • Safari 5.1.7
        • Chome 21.0
        • Firefox

      • 尺寸

        包裝高度
        160  毫米
        包裝寬度
        158  毫米
        包裝深度
        70  毫米
        産品高度
        104  毫米
        産品寬度
        66.2  毫米
        産品深度
        66.2  毫米

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          • 使用無線家庭顯示器透過家用 Wi-Fi 網絡觀看即時影像，毫無限制，費用全免。遠端觀看即時影像（不論透過外部 Wi-Fi 網絡還是 3G 網絡）也是費用全免，不限時段，不過每個區時段最多長 5 分鐘。
          • 可從應用程式購買更長的遠端觀看時段及其他優質功能。上述條件可隨時變動。

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