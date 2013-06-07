此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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In.Sight 無線監護器採用高度安全的加密技術，時刻保護您的私隱。In.Sight 無線監護器每次連接都會運用獨一無二的加密金鑰，每次您觀看摯愛都可享高度安全的連接程序。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您透過生動細節看著寶寶。以高清 720p 品質觀看影像。 「720」指屏幕水平條的條數；「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。720p 解像度的影像更清晰透徹、栩栩如生。
晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶可愛的面容。顯示器備有紅外線，在漆黑中能夠捕捉清晰的黑白影像。晚間模式自動開關，您也可以手動調整。
使用 In.Sight 無線嬰兒監護器，永無後顧之憂。將連接至 Wi-Fi 802.11 bgn 網絡的監護器放在寶寶的房間內，即可隨時隨地使用智能手機聽看寶寶的一舉一動。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您隨時隨地使用智能電話看護寶寶。只要您設定 In.Sight 無線嬰兒監護器，即可透過 Wi-Fi、3G 或 4G LTE 網絡從智能手機獲取影像串流。您可隨時以自己喜愛的方式看護寶寶。
即使您鎖定了智能手機、或者將智能手機置於擴充機座或進行充電，In.Sight 無線高清嬰兒監護器亦能繼續串流音訊。
應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 代碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 代碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器不含溴化阻燃劑 (BFR) 及聚氯乙烯 (PVC)，符合最嚴格的嬰兒器具安全標準，絕對可保護嬰兒、安全、環保。
使用 InSight 無線高清嬰兒監護器，您可以隨時跟寶寶說話。只需按下智能手機的「talk」鍵，即可哼出輕柔優美的旋律，讓寶寶在您動人悅耳的歌聲下入睡。
可與配偶、親朋好友，甚至保姆共用監護器。這個應用程式讓您可與另外兩名用戶共用每個監護器，讓他們也可透過智能手機存取即時影像及聲音。您甚至可將應用程式升級，與最多 16 名用戶共用監護器。
實在無法預料寶寶會遇到什麼事情。In.Sight 無線高清嬰兒監護器能以可調較的噪音與動作偵測功能一直看護寶寶。如偵測到任何噪音或動作，您會收到警報通知。監護器一旦偵測到噪音或動作，會自動向您的智能手機發送通知。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器的溫度與濕度感應器會在智能手機上顯示溫度與濕度。濕度感應器測量濕度，如偵測到可能刺激寶寶喉嚨的乾燥空氣。倘溫度或濕度過高 / 過低，應用程式會提醒您。您可根據情況調整溫度與濕度的範圍設定。
鏡頭與感應器
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