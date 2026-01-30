喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？
倒入您喜愛的咖啡豆，滑動手柄，即可享用美味特濃咖啡。Baristina 會自動研磨咖啡豆，帶來超新鮮香氣。完美地壓實咖啡粉到濾杯中。並以專業壓力沖煮。就是這麼簡單 查看各種好處
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喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？
然後來看看 Baristina。
- 新鮮研磨的咖啡豆為您帶來最佳咖啡香氣和口感。
- 只需滑動手柄，Baristina 便會自動研磨、壓實和沖煮您的咖啡。
- 取出濾杯。沖洗一下。就這樣 - 準備就緒！
- 理想的研磨度。精準的壓力。準確的份量。這就是真正特濃咖啡的製作方式。
- 16巴壓力泵釋放咖啡豆的全部風味，為您沖煮特濃咖啡。
新鮮咖啡豆最佳。
新鮮研磨的咖啡豆為您帶來最佳咖啡香氣和口感。在沖煮前即時研磨咖啡豆，讓您的日常咖啡變得與眾不同。這就是普通咖啡與真正好咖啡的區別。
轉動，沖泡，享受。
只需滑動手柄，Baristina 便會自動研磨、壓實和沖煮您的咖啡。無需任何咖啡師技巧。一切都已為您準備妥當，您只需輕鬆坐下來享用特濃咖啡或長杯咖啡。
易於清潔。毫不費力。
取出濾杯。沖洗一下。就這麼簡單。Baristina 讓清潔變得快速直觀。沒有複雜步驟 – 專為簡便易用而設計。
您家中時尚的小咖啡師
無需猜測，無需調整，不浪費咖啡。Baristina 研磨至理想大小，精準加壓並準確控制份量 – 這些都是讓真正特濃咖啡呈現應有風味的關鍵。它確實是您家中的小咖啡師。
真正順滑特濃咖啡
16巴壓力泵釋放咖啡豆的全部風味，為您沖煮特濃咖啡，創造出濃郁、綿密的咖啡油脂和我們都喜愛的均衡口感。
您的咖啡，您的方式
無論您渴望濃郁的特濃咖啡還是順滑的長杯咖啡。隨您選擇，如果您喜歡，還可以增加濃度，享受按照您口味調製的美味咖啡。選擇永遠在您手中！
體積小巧，功能強大！
Baristina 完美融入任何廚房檯面，而不犧牲性能。別被它的體積所迷惑。它雖然小巧，但功能強大，足以在家中提供濃郁的專業級咖啡。廚房空間再也不是問題！
減少廢物。更佳口感。無需咖啡囊
新鮮咖啡豆意味著更佳口感。同時也意味著更少廢物 — 不再使用塑膠或鋁製品。只需從濾杯中彈出咖啡餅。您的咖啡豆直接變成咖啡渣，非常適合用作堆肥。
精簡環保，潔淨俐落。
Baristina 的設計以可持續發展為理念。它節能高效*，由50%再生塑膠製成**，並採用100%無塑膠包裝盒。
噓 – 它很安靜！
您可以享受簡單且安靜沖煮的真正特濃咖啡。
您的咖啡豆，您的選擇
您可以選擇您喜愛的咖啡豆。Baristina 能識別各種咖啡豆類型，並始終製作出美味咖啡。它總能發揮咖啡豆的最佳潛能。選擇永遠在您手中。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
羅馬尼亞
- 設計於
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荷蘭
-
慳電
- 待機模式耗電量
-
不適用
- 關機模式耗電量
-
0.2 瓦
- 聯網待機模式耗電量
-
不適用
- 自動切換至待機模式前的時段
-
0 分鐘
- 測量標準
-
EN 50564:2011
-
技術規格
- 泵壓力
-
16 bar
- 研磨機材料
-
陶瓷
- 噪音水平
-
72 分貝
- 電壓
-
220-240 V
- 頻率
-
50 Hz
- 產品重量
-
5 公斤
- 產品尺寸
-
180 毫米（寬），345 毫米（高），380 毫米（深）
- 電線長度
-
85 厘米
-
咖啡設定
- 飲品
-
- 增強濃度
-
是
- 咖啡容量
-
可調節
-
一般規格
- 咖啡豆容量
-
170 克
- 水箱容量
-
1.2 公升
- 最高杯身高度
-
135 毫米
- 特濃咖啡沖泡時間
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< 60 秒
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
- 濾芯兼容性
-
無
- 自動關機
-
是
- 隨附配件
-
濾籃手柄
-
服務
- 2 年保養
-
是
-
持續性
- 待機模式耗電量
-
2.6 瓦時
- 沖調功率
-
122.8 瓦時
- 包裝材料
-
>95% 再生材料和 100% 可回收材料
- 咖啡機材料
-
>50% 使用的塑膠為再生塑膠，不包括與水和咖啡接觸的塑膠零件
- * 符合瑞士能源效率標準的 A+ 能源標籤。
- ** 不包括與水和咖啡接觸的零件。
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