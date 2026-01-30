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  • 喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？ 喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？ 喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？

    Baristina 特濃咖啡機

    BAR300/60

    喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？

    倒入您喜愛的咖啡豆，輕掃手柄，即可享用美味特濃咖啡。Baristina 自動研磨咖啡豆，帶來超新鮮香氣。完美地壓實到濾杯中。並以專業壓力沖煮。就是這麼簡單

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    Baristina 特濃咖啡機

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    喜愛真正的特濃咖啡，卻厭煩繁瑣步驟？

    然後來看看 Baristina。

    • 新鮮研磨的咖啡豆為您帶來最佳咖啡香氣和味道。
    • 只需輕掃手柄，Baristina 便會自動研磨、壓實和沖煮您的咖啡。
    • 取出濾杯。沖洗一下。就這樣 - 您可以繼續享用！
    • 理想的研磨粗細度。精準的壓力。準確的份量。這就是真正特濃咖啡的製作方式。
    • 16巴壓力泵從咖啡豆中釋放出十足風味，為您沖煮特濃咖啡。
    新鮮咖啡豆最佳。

    新鮮咖啡豆最佳。

    新鮮研磨的咖啡豆為您帶來最佳咖啡香氣和口感。在沖煮前即時研磨咖啡豆，讓您的日常咖啡變得與眾不同。這就是普通咖啡與真正好咖啡的區別。

    轉動，沖泡，享受。

    轉動，沖泡，享受。

    只需滑動手柄，Baristina 便會自動研磨、壓實和沖煮您的咖啡。無需任何咖啡師技巧。一切都已為您準備妥當，您只需輕鬆坐下來享用特濃咖啡或長杯咖啡。

    易於清潔。毫不費力。

    易於清潔。毫不費力。

    取出濾杯。沖洗一下。就這麼簡單。Baristina 讓清潔變得快速直觀。沒有複雜步驟 – 專為簡便易用而設計。

    您家中時尚的小咖啡師

    您家中時尚的小咖啡師

    無需猜測，無需調整，不浪費咖啡。Baristina 研磨至理想大小，精準加壓並準確控制份量 – 這些都是讓真正特濃咖啡呈現應有風味的關鍵。它確實是您家中的小咖啡師。

    真正順滑特濃咖啡

    真正順滑特濃咖啡

    16巴壓力泵釋放咖啡豆的全部風味，為您沖煮特濃咖啡，創造出濃郁、綿密的咖啡油脂和我們都喜愛的均衡口感。

    您的咖啡，您的方式

    您的咖啡，您的方式

    無論您渴望濃郁的特濃咖啡還是順滑的長杯咖啡。隨您選擇，如果您喜歡，還可以增加濃度，享受按照您口味調製的美味咖啡。選擇永遠在您手中！

    體積小巧，功能強大！

    體積小巧，功能強大！

    Baristina 完美融入任何廚房檯面，而不犧牲性能。別被它的體積所迷惑。它雖然小巧，但功能強大，足以在家中提供濃郁的專業級咖啡。廚房空間再也不是問題！

    減少廢物。更佳口感。無需咖啡囊

    減少廢物。更佳口感。無需咖啡囊

    新鮮咖啡豆意味著更佳口感。同時也意味著更少廢物 — 不再使用塑膠或鋁製品。只需從濾杯中彈出咖啡餅。您的咖啡豆直接變成咖啡渣，非常適合用作堆肥。

    精簡環保，潔淨俐落。

    精簡環保，潔淨俐落。

    Baristina 的設計以可持續發展為理念。它節能高效*，由50%再生塑膠製成**，並採用100%無塑膠包裝盒。

    噓 – 它很安靜！

    噓 – 它很安靜！

    您可以享受簡單且安靜沖煮的真正特濃咖啡。

    您的咖啡豆，您的選擇

    您的咖啡豆，您的選擇

    您可以選擇您喜愛的咖啡豆。Baristina 能識別各種咖啡豆類型，並始終製作出美味咖啡。它總能發揮咖啡豆的最佳潛能。選擇永遠在您手中。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      羅馬尼亞
      設計於
      荷蘭

    • 慳電

      待機模式耗電量
      不適用
      關機模式耗電量
      0.2 瓦
      聯網待機模式耗電量
      不適用
      自動切換至待機模式前的時段
      0 分鐘
      測量標準
      EN 50564:2011

    • 技術規格

      泵壓力
      16 bar
      研磨機材料
      陶瓷
      噪音水平
      72 分貝
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50 Hz
      產品重量
      5 公斤
      產品尺寸
      180 毫米（寬），345 毫米（高），380 毫米（深）
      電線長度
      85 厘米

    • 咖啡設定

      飲品
      • 特濃咖啡
      • 廊構咖啡
      增強濃度
      咖啡容量
      可調節

    • 一般規格

      咖啡豆容量
      170 克
      水箱容量
      1.2 公升
      最高杯身高度
      135 毫米
      特濃咖啡沖泡時間
      < 60 秒
      配件可於洗碗碟機清洗
      • 滴盤
      • 滴盤蓋
      濾芯兼容性
      自動關機
      隨附配件
      濾籃手柄

    • 服務

      2 年保養

    • 持續性

      待機模式耗電量
      2.6 瓦時
      沖調功率
      122.8 瓦時
      包裝材料
      >95% 再生材料和 100% 可回收材料
      咖啡機材料
      >50% 使用的塑膠為再生塑膠，不包括與水和咖啡接觸的塑膠零件

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