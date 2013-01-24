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LED 顯示

BDL4610Q/00
  • 享受極高效能 享受極高效能 享受極高效能
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    LED 顯示

    BDL4610Q/00

    享受極高效能

    使用強勁 LED 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      享受極高效能

      透過此款超值 46 吋信號顯示屏

      • 117 厘米（46 吋）
      • 邊沿 LED
      • 全高清

      邊沿 LED 背光

      利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED （發光二極管）設置於面板邊緣，令光線散佈更為均勻，進一步減低耗電量、減少分散的熱量，並達致真正均勻的色彩範圍。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      USB 媒體播放

      透過 USB 埠享受媒體播放。無需額外媒體播放機，只須插入 USB 磁碟，即可建立信號內容，在所想的時間傳達您所想的市場推廣訊息。此款功能強大的媒體播放器支援多種媒體格式，呈現卓越的畫質，極致靈活。

      智能控制軟件套件

      使用此款功能強大的軟件，在您的網絡上控制並管理所有信號顯示屏，透過 RJ45 或 RS232 連接中央變更顯示屏設定。智能控制讓您在建立視像牆壁時設定影像輸入、修改色彩設定、設定顯示屏 ID，甚至診斷每個顯示屏的狀態，在一個中央位置全面掌控顯示屏。

      3 年保養

      3 年全面保養讓您安枕無憂。我們在全球均設有服務中心，能夠迅速回覆，萬一熒幕出現故障，也保證能夠在最短時間內找出並修正問題，讓您稱心滿意。

      耗電量較同業平均低

      減少操作設備需要的電力。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        116.8  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        46  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        3000:1
        反應時間（常規）
        8.5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        像素點距
        0.18 x 0.53 毫米
        顯示色彩
        1670 萬
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        AV 輸入
        • 2 個 HDMI
        • 2 個音效（左/右）
        • 複合影像 RCA x2
        其他連接
        1 個色差影像 RCA
        USB
        2 個 USB 2.0
        AV 輸出
        • SPDIF 輸出
        • 複合影像 RCA x1

      • 便利

        位置
        橫向
        屏幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        隱藏
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232

      • 尺寸

        調整寬度
        1065.9  毫米
        調整高度
        643  毫米
        調整深度
        56.6  毫米
        鑲邊厚度
        22 毫米（底部 45 毫米）
        VESA 安裝
        400 x 400 毫米
        調整重量
        15.49  千克
        調整重量 (磅)
        34.15  磅

      • 作業條件

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        20-80  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 功率

        耗電量（開啟模式）
        160 瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 音效

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        直立
        BM04246（可選）

      • 其他

        保用
        全球：3 年
        屏幕操作系統語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 波蘭文
        • 葡萄牙文
        • 俄文
        • 簡體中文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick

      • 多媒體應用程式

        播放格式
        • JPEG 靜態畫面
        • MP3
        • MPEG4
        • AAC LC
        • AC3
        • BMP 靜態畫面
        • GIF 靜態畫面
        • M4A
        • MOV
        • PNG 靜態畫面
        • RMVB (RealMedia var. bitrat)
        • WMA

      • 技術規格

        背光時間
        邊沿 LED

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南

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