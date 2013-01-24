格內其他項目
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- 遙控器電池
- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED （發光二極管）設置於面板邊緣，令光線散佈更為均勻，進一步減低耗電量、減少分散的熱量，並達致真正均勻的色彩範圍。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
透過 USB 埠享受媒體播放。無需額外媒體播放機，只須插入 USB 磁碟，即可建立信號內容，在所想的時間傳達您所想的市場推廣訊息。此款功能強大的媒體播放器支援多種媒體格式，呈現卓越的畫質，極致靈活。
使用此款功能強大的軟件，在您的網絡上控制並管理所有信號顯示屏，透過 RJ45 或 RS232 連接中央變更顯示屏設定。智能控制讓您在建立視像牆壁時設定影像輸入、修改色彩設定、設定顯示屏 ID，甚至診斷每個顯示屏的狀態，在一個中央位置全面掌控顯示屏。
3 年全面保養讓您安枕無憂。我們在全球均設有服務中心，能夠迅速回覆，萬一熒幕出現故障，也保證能夠在最短時間內找出並修正問題，讓您稱心滿意。
減少操作設備需要的電力。
影像/顯示
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