LCD 顯示器 BDL5571V/00
呈現震撼影像
利用超薄鑲邊 140 厘米（55 吋）LCD 顯示屏，廣播您的商業訊息。細緻優雅，保証讓您的觀眾停下細看。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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配備超薄鑲邊 140 厘米（55 吋）LCD
全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
超薄鑲邊設計，時尚外觀
公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。
後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
用於 DVI 輸出功能的模組
運用可選 DVI 模組，創造多達 9 個 3 x 3 配置顯示屏的數碼視訊牆。只需將模組推進顯示屏側面的開放插槽，然後將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。
功能齊全。單一電線
只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。
網絡操控能力：RJ45
全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。
120 Hz 面板
120 Hz 面板讓您享受清晰無比的視訊影像。即使是快速移動的動作場景，也能清晰可見，沒有絲毫模糊，提昇您的視覺體驗。
顯示埠支援更快圖像
透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。
高亮度帶來更清晰的影像
700 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般更明亮的畫像，優化視覺體驗。
增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
140
厘米
- 屏幕對角尺寸（英制）
-
55
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
700
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.6 億色彩
- 對比率（一般）
-
1300:1
- 響應時間（常規）
-
10
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
- 顯示器技術
-
120 Hz 面板
-
連接
- PC
-
-
VGA-in D-Sub 15HD
-
VGA-out D-Sub 15HD
-
1 個 DVI-D
-
RS232 D-Sub9
-
RS232 D-sub9 輸出
-
1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
-
RJ45
- AV 輸入
-
-
HDMI x1
-
2 個音效（左/右）
-
1 個色差影像 (BNC)
- AV 輸出
-
1 個音效 (左/右)
- 其他連接
-
-
舒適
- 擺放
-
- 畫中畫
-
- 矩陣分格
-
5 x 5
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號穿環
-
- 安裝方便
-
- 節能功能
-
- 安全控制功能
-
- 畫質
-
進階色彩控制
- 可控網絡
-
- 包裝
-
可循環使用的盒
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 個 12 瓦（8 歐姆）
-
電源
- 耗電量（開啟模式）
-
典型值 214 瓦
- 備用模式耗電量
-
< 1 瓦（單一電線及 RS232 啟用）
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 邊框厚度
-
19.5 毫米/0.8 吋
- 智能嵌槽安裝
-
300 x 320 x 64
- Set height (with stand)
-
773.2
毫米
- 智能嵌槽吋（寬x高x深）
-
11.81 x 11.89 x 2.52
- 機器高度（含機座）（吋）
-
30.4
吋
- 調整寬度
-
1252.1
毫米
- 產品重量
-
38.7
千克
- 機器深度（含機座）
-
405.1
毫米
- 調整高度
-
722.9
毫米
- 調整深度
-
121.8
毫米
- 機器深度（含機座）（吋）
-
15.95
吋
- 機器寬度（吋）
-
49.3
吋
- 機器高度（吋）
-
28.5
吋
- 掛牆
-
400x400 毫米（設定），100x100 毫米（智能嵌槽）
- 機器深度（吋）
-
4.8
吋
- 產品重量 (lb)
-
85.1
磅
-
產品尺寸
- 寬度
-
125
厘米
- 高度
-
72.29
厘米
- 深度
-
12.3
厘米
- 重量
-
26.4
千克
- 高度（含機座）
-
102.2
厘米
- 深度（含機座）
-
42.3
厘米
- 重量（連支架）
-
55.5
千克
-
操作情況
- 溫度範圍（操作）
-
0 - 40
°C
- MTBF
-
60,000
小時
- 相對濕度
-
5 - 90
%
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器
-
遙控器電池
-
AC 電源線
-
VGA 線
-
使用手冊 CD-ROM
-
快速入門指南
- 選購配件
-
DVI 輸出模組 (CRA71)
- 直立
-
BM05211
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
- 保用
-
歐洲/北美：3 年
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC Class B
-
CCC
-
RoHS
-
UL/cUL
-
包裝尺寸
- 高度
-
105
厘米
- 寬度
-
167
厘米
- 深度
-
30
厘米
- 淨重
-
38.7
千克
- 總重量
-
42.3
千克
- 淨重
-
3.6
千克
- EAN
-
87 12581 57932 6
- 包括的產品數目
-
1
- 包裝類型
-
紙箱
包裝盒内容
格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 選購配件: DVI 輸出模組 (CRA71)
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