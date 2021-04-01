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  • 柔和熱力、強效乾髮 柔和熱力、強效乾髮 柔和熱力、強效乾髮

    3000 Series 電風筒

    BHD300/13

    柔和熱力、強效乾髮

    獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。

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    建議零售價: HK$188.00

    3000 Series 電風筒

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    柔和熱力、強效乾髮

    配備 ThermoProtect 乾髮配件

    • 1600瓦
    • ThermoProtect 乾髮配件
    • 3 段熱力/風速設定
    1600 瓦的乾髮風力

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    這款 1600 瓦電風筒可以提供最合適的風量，讓您每天都能打造亮麗秀髮。

    3 段熱力/風速設定

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    這款電風筒提供 3 種預選熱力/風速組合設定，助您快速、輕鬆地打造理想造型。

    冷風設定為秀髮定型

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    冷風設定可提供吹髮冷風，為秀髮定型。

    扁口集風嘴方便修飾和細緻造型

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    扁口集風嘴能精確地集中風力，有助快速修飾，令造型更細緻完美。

    ThermoProtect 乾髮配件

    獨特設計的 ThermoProtect 乾髮配件能夠混合冷暖空氣，適合日常乾髮護髮使用。產品將温度降低 10°C 仍能快速地將秀髮吹乾。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      14 毫米
      ThermoProtect 乾髮配件

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  米
      瓦數
      1600  瓦
      電壓
      220-240 伏
      摩打
      DC

    • 功能特點

      存放掛環
      熱力/風速調校
      3
      設定
      冷風設定

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      健康護髮

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