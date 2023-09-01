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  • 乾髮速度快 30%*。更加輕巧**。極致護髮效能。 乾髮速度快 30%*。更加輕巧**。極致護髮效能。 乾髮速度快 30%*。更加輕巧**。極致護髮效能。

    7000 系列 3重離子護髮電風筒

    BHD720/13

    乾髮速度快 30%*。更加輕巧**。極致護髮效能。

    Philips 7000 系列電風筒以3重離子極致養護秀髮，能快速為您帶來專業效果。數以百萬的離子有效增強秀髮光澤，而進階防熱吹護技術能感應溫度，保護秀髮避免過熱。

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    建議零售價: HK$898.00

    7000 系列 3重離子護髮電風筒

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    進階防熱吹護技術避免秀髮過熱

    進階防熱吹護技術避免秀髮過熱

    雙感測器系統可持續讀取房間溫度，每次乾髮都會主動調整溫度 24,000 次***，避免秀髮因過熱而受損。無論身處任何環境，皆可享受穩定程度提升 25%**** 的乾發溫度。

    風量強勁，乾髮速度提升 30%*

    風量強勁，乾髮速度提升 30%*

    創新扇葉與經特別設計的加熱器相輔相成，僅需 4 分鐘即可吹乾秀髮*****。

    水離子系統滋潤髮絲

    水離子系統滋潤髮絲

    為秀髮補充水分，打造柔順健康的髮型。水離子技術產生的水分比沒有使用離子器時多 1,000 倍以上。

    礦物負離子，免受紫外線傷害******

    礦物負離子，免受紫外線傷害******

    讓秀髮保持順滑易梳。礦物負離子技術可保護髮絲，避免紫外線對頭髮表面造成傷害******。

    負離子護理系統能夠釋放多達 8 倍*******負離子

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    負離子有效增強秀髮光澤，使頭髮順滑亮麗。強效負離子系統每次乾髮皆可釋放多達 8,000 萬個負離子。

    重量減少 20%**，設計造型更舒適

    重量減少 20%**，設計造型更舒適

    符合人體工學設計的電風筒重量減少 20%**，讓您同時享受時尚造型和舒適體驗。

    智能冷熱模式，保證全年舒適無憂

    智能冷熱模式，保證全年舒適無憂

    一年四季，保持舒適無憂。智能冷熱模式會因應季節自動設定最佳乾髮溫度*******。使用冷熱模式乾髮更可讓秀髮煥發自然光澤。

    可調校熱力及風速設定，配合不同髮質與造型效果

    可調校熱力及風速設定，配合不同髮質與造型效果

    直觀 LED 面板配備 4 種熱力和 2 種風速設定，讓您控制造型風格。冷風按鈕是專業髮型造型師的必備功能，可以在瞬間提供強烈的冷空氣流，達致定型效果。

    能源消耗減少 22%，實現高能效造型********

    能源消耗減少 22%，實現高能效造型********

    電風筒減少消耗 22% 能源，同時提供專業乾髮和造型效果********。

    表現更勝 2300 瓦電風筒*********

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    這款 1800 瓦電風筒的氣流、氣壓與傳熱系統均經過改良，表現更勝標準的 2300 瓦電風筒。

    磁吸造型集風嘴安裝簡易

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    確保熱風對準所需之處。細長造型集風嘴採用磁吸設計，可完美卡合固定，方便快速修整及修飾細節。

    磁吸設計擴散風嘴

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    使用獨特造型擴散風嘴輕鬆打造捲髮。磁吸集風嘴配件直觀便利，帶來無憂乾髮體驗。

    技術規格

    • 附件

      集風嘴
      11 米
      磁吸擴散風嘴

    • 技術規格

      瓦數
      1800 瓦
      摩打
      DC
      電壓
      220-240V
      纜線長度
      1.8 米

    • 功能特點

      存放掛環
      熱力/風速調校
      8

    • 服務

      2 年全球保養

    • 護髮技術

      負離子技術
      • 8 倍負離子
      • 水離子
      • 礦物負離子

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