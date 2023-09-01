乾髮速度快 30%*。更加輕巧**。極致護髮效能。
Philips 7000 系列電風筒以3重離子極致養護秀髮，能快速為您帶來專業效果。數以百萬的離子有效增強秀髮光澤，而進階防熱吹護技術能感應溫度，保護秀髮避免過熱。 查看各種好處
建議零售價: HK$898.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
乾髮速度快 30%*。更加輕巧**。極致護髮效能。
具備進階防熱吹護技術
- 進階防熱吹護
- 乾髮速度提升 30%*
- 溫度穩定程度提升 25%
- 水離子、礦物負離子、8 倍負離子
進階防熱吹護技術避免秀髮過熱
雙感測器系統可持續讀取房間溫度，每次乾髮都會主動調整溫度 24,000 次***，避免秀髮因過熱而受損。無論身處任何環境，皆可享受穩定程度提升 25%**** 的乾發溫度。
風量強勁，乾髮速度提升 30%*
創新扇葉與經特別設計的加熱器相輔相成，僅需 4 分鐘即可吹乾秀髮*****。
水離子系統滋潤髮絲
為秀髮補充水分，打造柔順健康的髮型。水離子技術產生的水分比沒有使用離子器時多 1,000 倍以上。
礦物負離子，免受紫外線傷害******
讓秀髮保持順滑易梳。礦物負離子技術可保護髮絲，避免紫外線對頭髮表面造成傷害******。
負離子護理系統能夠釋放多達 8 倍*******負離子
負離子有效增強秀髮光澤，使頭髮順滑亮麗。強效負離子系統每次乾髮皆可釋放多達 8,000 萬個負離子。
重量減少 20%**，設計造型更舒適
符合人體工學設計的電風筒重量減少 20%**，讓您同時享受時尚造型和舒適體驗。
智能冷熱模式，保證全年舒適無憂
一年四季，保持舒適無憂。智能冷熱模式會因應季節自動設定最佳乾髮溫度*******。使用冷熱模式乾髮更可讓秀髮煥發自然光澤。
可調校熱力及風速設定，配合不同髮質與造型效果
直觀 LED 面板配備 4 種熱力和 2 種風速設定，讓您控制造型風格。冷風按鈕是專業髮型造型師的必備功能，可以在瞬間提供強烈的冷空氣流，達致定型效果。
能源消耗減少 22%，實現高能效造型********
電風筒減少消耗 22% 能源，同時提供專業乾髮和造型效果********。
表現更勝 2300 瓦電風筒*********
這款 1800 瓦電風筒的氣流、氣壓與傳熱系統均經過改良，表現更勝標準的 2300 瓦電風筒。
磁吸造型集風嘴安裝簡易
確保熱風對準所需之處。細長造型集風嘴採用磁吸設計，可完美卡合固定，方便快速修整及修飾細節。
磁吸設計擴散風嘴
使用獨特造型擴散風嘴輕鬆打造捲髮。磁吸集風嘴配件直觀便利，帶來無憂乾髮體驗。
技術規格
-
附件
- 集風嘴
-
11 米
- 磁吸擴散風嘴
-
是
-
技術規格
- 瓦數
-
1800 瓦
- 摩打
-
DC
- 電壓
-
220-240V
- 纜線長度
-
1.8 米
-
功能特點
- 存放掛環
-
是
- 熱力/風速調校
-
8
-
服務
- 2 年全球保養
-
是
-
護髮技術
- 負離子技術
-
- 與 Philips 基本款電風筒 BHD002 比較
- * 與 Philips MoistureProtect HP8280 比較
- * * 以平均乾髮時間 4 分鐘計算
- * * * 與 Phiilips BHD510 比較
- * * * * 在實驗室環境下以中等長度（40 厘米）的白人頭髮測試，使用最高溫度和速度設定。實際結果可能會有所不同。
- * * * * * 接觸紫外線達 6 個月後的礦物負離子水平
- * * * * * * 與最高設定的 HP8232/20 比較
- * * * * * * * 與 Philips MoistureProtect HP8281 比較，以最高溫度和速度設定下的乾髮時間計算
- * * * * * * * * 最高設定的 Philips MoistureProtect HP8280
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