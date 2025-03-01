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    Hair Dryer 8000 Series BLDC高速負離子電風筒

    BHD837/03

    我們迄今為止最快捷的電風筒

    隆重介紹 Philips 8000 系列電風筒。我們最輕巧的高速負離子電風筒，配備進階防熱吹護溫度感應器，旨在保護秀髮免受熱力損傷，帶來強韌、柔亮且潤澤的秀髮。

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    建議零售價: HK$1,388.00

    Hair Dryer 8000 Series BLDC高速負離子電風筒

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    我們迄今為止最快捷的電風筒

    保護秀髮免受熱力損傷，帶來潤澤的秀髮

    • 進階防熱吹護感應器
    • 強勁無刷 DC 摩打
    • Dual Airstream 技術
    • 負離子及水離子護髮
    3 分鐘以內快速乾髮*

    3 分鐘以內快速乾髮*

    使用強效高速電風筒，只需數分鐘即可吹乾濕髮。轉速高達每分鐘 11 萬次，先進的無刷 DC 摩打可輸出每小時 228 公里（141 英里）的強勁氣流以有效吹乾秀髮，讓您更快打造完美髮型！

    保護秀髮免受熱力損害

    保護秀髮免受熱力損害

    全賴進階防熱吹護技術保護秀髮免受熱力損害，並維持秀髮天然韌度達 100%**，該技術的感應功能可每秒測量環境溫度達 200 次，並調整乾髮熱力以保持秀髮強健避免受損，讓您每次吹乾頭髮的同時保持秀髮健康。

    秀髮倍添光澤並減少毛躁

    秀髮倍添光澤並減少毛躁

    感受順滑亮麗的秀髮，全賴 Dual Aistream 技術的超穩定效能，從兩個進氣口同時抽入空氣，經冷凝後輸出乾髮蒸汽。除我們的測試結果以外，94% 用戶***表示，使用 Philips 8000 系列電風筒後，秀髮感覺順滑。

    加倍呵護頭皮和幼細秀髮

    加倍呵護頭皮和幼細秀髮

    使用電風筒的特設溫和模式輕柔乾髮，加倍呵護頭皮和幼細秀髮。 97% 用戶****同意使用電風筒時頭皮感受到輕柔呵護體驗。

    透過負離子護理潤澤秀髮

    透過負離子護理潤澤秀髮

    透過負離子護理打造柔軟彈性的健康亮澤秀髮。電風筒可釋出多達 200 萬粒負離子及水離子*****，提升秀髮潤澤感達 58%。******

    體積小巧、使用舒適的高速電風筒

    體積小巧、使用舒適的高速電風筒

    僅重 395 克，*******我們目前最輕巧的高速電風筒，重量僅比一般罐裝飲品重一些！體積小巧、使用舒適及方便攜帶，伴您隨時輕裝出行。

    使用自動清潔模式輕鬆保養

    使用自動清潔模式輕鬆保養

    只需啟用自動清潔模式，電風筒的扇葉即會反向轉動，從濾網抽走塵垢，清潔電風筒更輕鬆簡單。

    節省電能高達 50%********

    節省電能高達 50%********

    Philip 8000 系列電風筒能節省電量高達 50%********，其強大功率可與任何 Philips 高速電風筒的乾髮效能媲美。讓您打造完美髮型的同時減少對環境的影響。

    技術規格

    • 附件

      8 毫米磁吸造型集風嘴

    • 技術規格

      顏色/完成品
      玫瑰香檳色
      電線長度
      2 米
      瓦數
      1400  瓦
      電壓
      220-240 伏
      摩打
      無刷 DC (110,000 RPM)
      重量
      395 克
      平均風力
      每小時 228 公里

    • 功能特點

      溫度設定
      7（45°C 至 95°C、冷風模式）
      速度選擇
      3
      預設模式
      • 4（高速、進階防熱吹護、冷熱、溫和）
      • 開啟電風筒時，會自動啟用上次選用的設定。
      自動清潔模式

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 護髮技術

      負離子
      負離子及水離子

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    • ******* 與功率為 2300W 的 Philips BHD530 相比，使用最高熱力和風速設定進行測試

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