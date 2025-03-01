Hair Dryer 8000 Series BLDC高速負離子電風筒
我們迄今為止最快捷的電風筒
隆重介紹 Philips 8000 系列電風筒。我們最輕巧的高速負離子電風筒，配備進階防熱吹護溫度感應器，旨在保護秀髮免受熱力損傷，帶來強韌、柔亮且潤澤的秀髮。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,388.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Hair Dryer 8000 Series BLDC高速負離子電風筒
我們迄今為止最快捷的電風筒
保護秀髮免受熱力損傷，帶來潤澤的秀髮
- 進階防熱吹護感應器
- 強勁無刷 DC 摩打
- Dual Airstream 技術
- 負離子及水離子護髮
3 分鐘以內快速乾髮*
使用強效高速電風筒，只需數分鐘即可吹乾濕髮。轉速高達每分鐘 11 萬次，先進的無刷 DC 摩打可輸出每小時 228 公里（141 英里）的強勁氣流以有效吹乾秀髮，讓您更快打造完美髮型！
保護秀髮免受熱力損害
全賴進階防熱吹護技術保護秀髮免受熱力損害，並維持秀髮天然韌度達 100%**，該技術的感應功能可每秒測量環境溫度達 200 次，並調整乾髮熱力以保持秀髮強健避免受損，讓您每次吹乾頭髮的同時保持秀髮健康。
秀髮倍添光澤並減少毛躁
感受順滑亮麗的秀髮，全賴 Dual Aistream 技術的超穩定效能，從兩個進氣口同時抽入空氣，經冷凝後輸出乾髮蒸汽。除我們的測試結果以外，94% 用戶***表示，使用 Philips 8000 系列電風筒後，秀髮感覺順滑。
加倍呵護頭皮和幼細秀髮
使用電風筒的特設溫和模式輕柔乾髮，加倍呵護頭皮和幼細秀髮。 97% 用戶****同意使用電風筒時頭皮感受到輕柔呵護體驗。
透過負離子護理潤澤秀髮
透過負離子護理打造柔軟彈性的健康亮澤秀髮。電風筒可釋出多達 200 萬粒負離子及水離子*****，提升秀髮潤澤感達 58%。******
體積小巧、使用舒適的高速電風筒
僅重 395 克，*******我們目前最輕巧的高速電風筒，重量僅比一般罐裝飲品重一些！體積小巧、使用舒適及方便攜帶，伴您隨時輕裝出行。
使用自動清潔模式輕鬆保養
只需啟用自動清潔模式，電風筒的扇葉即會反向轉動，從濾網抽走塵垢，清潔電風筒更輕鬆簡單。
節省電能高達 50%********
Philip 8000 系列電風筒能節省電量高達 50%********，其強大功率可與任何 Philips 高速電風筒的乾髮效能媲美。讓您打造完美髮型的同時減少對環境的影響。
技術規格
-
附件
- 8 毫米磁吸造型集風嘴
-
是
-
技術規格
- 顏色/完成品
-
玫瑰香檳色
- 電線長度
-
2 米
- 瓦數
-
1400
瓦
- 電壓
-
220-240 伏
- 摩打
-
無刷 DC (110,000 RPM)
- 重量
-
395 克
- 平均風力
-
每小時 228 公里
-
功能特點
- 溫度設定
-
7（45°C 至 95°C、冷風模式）
- 速度選擇
-
3
- 預設模式
-
-
4（高速、進階防熱吹護、冷熱、溫和）
-
開啟電風筒時，會自動啟用上次選用的設定。
- 自動清潔模式
-
是
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
護髮技術
- 負離子
-
負離子及水離子
- 以長度為 30 厘米的白人頭髮，使用最高熱力和風速設定進行測試
- * 以防熱吹護模式與自然風乾進行對比測試
- ** 31 位用戶使用冷熱模式測試
- *** 31 位用戶使用冷熱模式測試
- **** 使用最高熱力和風速設定進行測試
- ***** 以冷熱模式與自然風乾進行對比測試
- ****** 無線及無配件使用情況
- ******* 與功率為 2300W 的 Philips BHD530 相比，使用最高熱力和風速設定進行測試
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