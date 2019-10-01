StyleCare 多功能造型器
輕鬆組裝，打造理想髮型
每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 10 款髮型。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$398.00
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輕鬆組裝，打造理想髮型
時尚指南呈獻逾 10 種髮型
- 讓您塑造 10 多款不同髮型風格
- 5 種造型附件和髮型配件
- 時尚指南
- OneClick 科技
80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型
80 毫米直髮夾板，塑造完美亮澤頭髮造型。
25 毫米捲棒，讓您隨意打造小鬈髮或蓬鬆大波浪
25 毫米捲棒，讓您隨意打造完美小鬈髮或蓬鬆大波浪。
運用時尚指南和 3 款實用髮型配件，塑造逾 10 款不同髮型風格
包含一本時尚指南，呈獻逾 10 種髮型。2 條橡筋方便塑造髮型，髮圈則有助固定秀髮，嘗試不同造型。
OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件
多功能造型器採用 OneClick 拆除設計，解決拆除造型配件時所遇到的困難。手持冷卻尖端，簡單一按、一推，即可完成拆除動作。
專業高溫，打造完美效果
在造型過程中使用高溫，讓您輕鬆改變秀髮的不同形狀，打造千變萬化的理想造型。
快速加熱，60 秒內可供使用
造型器能快速加熱，60 秒內即可使用。
保護性陶瓷塗層
保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。
隔熱尖端，使用更方便、更安全
造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。
1.8 米電源線
電源線長 1.8 米，方便使用。
旋轉式電線防止電線糾結
實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。
技術規格
-
附件
- 捲髮器
-
是
- 直髮器
-
是
-
配件
- 橡筋
-
2
- 髮圈
-
是
- 時尚指南
-
呈獻 10 款輕易造型
-
技術規格
- 電壓
-
110-240V
- 加熱器類型
-
PTC
- 夾板大小
-
90 毫米捲髮器
- 纜線長度
-
1.8 米
- 造型溫度
-
高達 210°C
- 加熱時間
-
60
秒
-
功能特點
- 冷卻尖端
-
是
- 旋轉式電線
-
是
- 髮捲的直徑
-
25
mm
- 發熱位置附有塗層
-
陶瓷
- 存放掛環
-
是
- OneClick 拆除技術
-
是
- 直髮器尺寸
-
30x80 毫米
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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