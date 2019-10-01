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    StyleCare 多功能造型器

    BHH811/03

    輕鬆組裝，打造理想髮型

    每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 10 款髮型。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00

    StyleCare 多功能造型器

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    時尚指南呈獻逾 10 種髮型

    • 讓您塑造 10 多款不同髮型風格
    • 5 種造型附件和髮型配件
    • 時尚指南
    • OneClick 科技
    80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型

    80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型

    80 毫米直髮夾板，塑造完美亮澤頭髮造型。

    25 毫米捲棒，讓您隨意打造小鬈髮或蓬鬆大波浪

    25 毫米捲棒，讓您隨意打造小鬈髮或蓬鬆大波浪

    25 毫米捲棒，讓您隨意打造完美小鬈髮或蓬鬆大波浪。

    運用時尚指南和 3 款實用髮型配件，塑造逾 10 款不同髮型風格

    運用時尚指南和 3 款實用髮型配件，塑造逾 10 款不同髮型風格

    包含一本時尚指南，呈獻逾 10 種髮型。2 條橡筋方便塑造髮型，髮圈則有助固定秀髮，嘗試不同造型。

    OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件

    OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件

    多功能造型器採用 OneClick 拆除設計，解決拆除造型配件時所遇到的困難。手持冷卻尖端，簡單一按、一推，即可完成拆除動作。

    專業高溫，打造完美效果

    專業高溫，打造完美效果

    在造型過程中使用高溫，讓您輕鬆改變秀髮的不同形狀，打造千變萬化的理想造型。

    快速加熱，60 秒內可供使用

    快速加熱，60 秒內可供使用

    造型器能快速加熱，60 秒內即可使用。

    保護性陶瓷塗層

    保護性陶瓷塗層

    保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。

    隔熱尖端，使用更方便、更安全

    隔熱尖端，使用更方便、更安全

    造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造型器，使用極其方便。

    1.8 米電源線

    1.8 米電源線

    電源線長 1.8 米，方便使用。

    旋轉式電線防止電線糾結

    旋轉式電線防止電線糾結

    實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。

    技術規格

    • 附件

      捲髮器
      直髮器

    • 配件

      橡筋
      2
      髮圈
      時尚指南
      呈獻 10 款輕易造型

    • 技術規格

      電壓
      110-240V
      加熱器類型
      PTC
      夾板大小
      90 毫米捲髮器
      纜線長度
      1.8 米
      造型溫度
      高達 210°C
      加熱時間
      60  秒

    • 功能特點

      冷卻尖端
      旋轉式電線
      髮捲的直徑
      25  mm
      發熱位置附有塗層
      陶瓷
      存放掛環
      OneClick 拆除技術
      直髮器尺寸
      30x80 毫米

    • 服務

      全球 2 年保養

    Badge-D2C

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