隨心塑造喜愛髮型
每天展現不同風格！整齊梳理、直髮、豐盈秀髮、鬈髮以至髮髻等等，配合時尚指南使用，以全新 Philips 多功能造型器打造逾 15 款髮型。 查看各種好處
建議零售價: HK$548.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
隨心塑造喜愛髮型
備有 15 個配件及時尚指南，助您打造各式髮型
- 讓您塑造逾 15 款不同髮型風格
- 15 種造型附件和髮型配件
- 時尚指南
- OneClick 科技
保護性陶瓷塗層
保護性陶瓷塗層，可確保熱度平均分佈，減少秀髮受損，保護亮麗柔軟的髮質。
快速加熱，45 秒內即可使用。
造型器能快速加熱，45 秒內即可使用。
自動斷電安全裝置讓您安全使用
此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 60 分鐘後自動關閉。
1.8 米電源線
電源線長 1.8 米，方便使用。
旋轉式電線防止電線糾結
實用的旋轉式電線技術使電線可以旋轉，防止電線糾結不清。
OneClick 技術讓您簡單快捷更換配件
多功能造型器採用 OneClick 拆除設計，解決拆除造型配件時所遇到的困難。手持冷卻尖端，簡單一按、一推，即可完成拆除動作。
提供 160°C 至 210°C 的造型溫度
2 段溫度設定打造完美髮型。選擇專業的高溫設定可塑造亮澤直髮，護理秀髮的同時達至持久效果。
LED 指示燈讓您以最佳溫度為秀髮造型
當造型器達到合適的溫度時，預熱完成指示燈會作顯示。柔和的白色 LED 燈會從緩慢閃爍的狀態變為保持亮燈，清晰顯示造型器已可使用。
25 毫米捲棒，讓您隨意打造小鬈髮或蓬鬆大波浪
25 毫米捲棒，讓您隨意打造完美小鬈髮或蓬鬆大波浪。
80 毫米直髮器，塑造亮澤頭髮造型
80 毫米直髮夾板，塑造完美亮澤頭髮造型。
運用時尚指南和 11 款實用髮型配件，塑造逾 15 款不同髮型風格
包含時尚指南和塑造逾 15 款不同髮型風格所需的所有配件！時尚造型套件包括 2 條橡筋、4 條迷你橡筋髮束、1 個髮夾、4 個細長髮夾、1 把梳具和 2 個螺旋髮夾，助您輕鬆造型。您可利用穿髮針、拉髮針、髮抓、香蕉夾和插梳實驗和塑造迷人風格！
32 毫米電熱造型梳塑造立體豐盈感
只需簡單梳理秀髮，即可打造完美豐盈效果。
技術規格
-
附件
- 捲髮器
-
是
- 直髮器
-
是
- 電熱造型梳
-
是
-
配件
- 梳子
-
是
- 髮夾
-
是
- 橡筋
-
2
- 髮圈
-
是
- 時尚指南
-
呈獻 15 款輕易造型
- 香蕉夾
-
是
- 迷你橡筋髮束
-
4
- 髮抓
-
是
- 細長髮夾
-
4
- 拉髮針
-
是
- 插梳
-
是
- 螺旋髮夾
-
2
-
技術規格
- 電壓
-
110-240V
- 加熱時間
-
45 秒
- 加熱器類型
-
PTC
- 夾板大小
-
- 熱力設定
-
2
- 纜線長度
-
1.8 米
- 造型溫度
-
180°C 至 210°C
-
功能特點
- 冷卻尖端
-
是
- 旋轉式電線
-
是
- 髮捲的直徑
-
捲髮器 25
mm
- 發熱位置附有塗層
-
陶瓷
- 存放掛環
-
是
- OneClick 拆除技術
-
是
- 髮捲的直徑
-
熱風梳 32 毫米
- 直髮器尺寸
-
30x80 毫米
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。