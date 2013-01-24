嶄新 SplitStop 技術達致終極預防秀髮開叉效果——結合 UniTemp 溫度感應器和平滑陶瓷面板，照顧您的髮質健康。UniTemp 溫度感應器保護您的秀髮免因高溫受損，造型夾板則可盡量減少磨擦現象，達致終極防秀髮開叉效果。
UniTemp 溫度感應器確保造型器溫度保持適中，保護秀髮免因高溫受損——以 20°C 低溫設定獲得同樣造型效果**。隨您塑造完美造型，健康髮梢煥發動人風采。
角蛋白是維持強韌、健康、漂亮秀髮的重要元素。陶瓷表面富含角蛋白，進一步呵護您的秀髮健康。
負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。
直髮夾板長達 105 毫米，可快速輕易塑造專業級直髮效果
平滑陶瓷塗層面板可在塑造造型時保護秀髮免受損傷，為您帶來極致順滑的直髮體驗。
數碼顯示屏顯示 11 段溫度設定（最高溫度可達 230°C），讓您根據心儀髮型精準調整產品溫度，防止秀髮受損。
造型器的尖端採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以安全握住造型器，安心打造迷人曲髮、波浪或彈性鬈髮造型。
造型器能快速加熱，30 秒內即可使用。
電源線長 1.8 米，方便使用。
此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 30 分鐘後自動關閉。
技術規格
功能特點
護髮技術
服務