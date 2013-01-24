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StraightCare

活力髮梢直髮器

BHS675
  • 打造搶眼髮型 打造搶眼髮型 打造搶眼髮型
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    StraightCare 活力髮梢直髮器

    BHS675

    打造搶眼髮型

    活力髮梢直髮器是我們第一款直髮器產品，旨在保護柔弱髮梢。產品採用頂級 SplitStop 技術，讓您打造迷人髮型之餘，還可以保持髮梢健康！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    StraightCare 活力髮梢直髮器

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      達至 95% 防開叉效果*

      • 配備 SplitStop 技術
      • 防止髮梢開叉
      • 負離子護髮
      • 含有角蛋白
      採用 SplitStop 技術，終極防止秀髮開叉

      採用 SplitStop 技術，終極防止秀髮開叉

      嶄新 SplitStop 技術達致終極預防秀髮開叉效果——結合 UniTemp 溫度感應器和平滑陶瓷面板，照顧您的髮質健康。UniTemp 溫度感應器保護您的秀髮免因高溫受損，造型夾板則可盡量減少磨擦現象，達致終極防秀髮開叉效果。

      UniTemp 感應器可減少高溫影響，塑造漂亮的秀髮造型

      UniTemp 感應器可減少高溫影響，塑造漂亮的秀髮造型

      UniTemp 溫度感應器確保造型器溫度保持適中，保護秀髮免因高溫受損——以 20°C 低溫設定獲得同樣造型效果**。隨您塑造完美造型，健康髮梢煥發動人風采。

      含有角蛋白，為您的秀髮提供更佳護理

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      角蛋白是維持強韌、健康、漂亮秀髮的重要元素。陶瓷表面富含角蛋白，進一步呵護您的秀髮健康。

      負離子護髮加倍呵護，讓您的頭髮柔順光滑

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      負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。

      特長直髮夾板（105 毫米），可輕易快速直髮

      特長直髮夾板（105 毫米），可輕易快速直髮

      直髮夾板長達 105 毫米，可快速輕易塑造專業級直髮效果

      陶瓷塗層令頭髮更為順滑，預防秀髮受損

      陶瓷塗層令頭髮更為順滑，預防秀髮受損

      平滑陶瓷塗層面板可在塑造造型時保護秀髮免受損傷，為您帶來極致順滑的直髮體驗。

      11 段數碼溫度設定，有利精準掌控

      11 段數碼溫度設定，有利精準掌控

      數碼顯示屏顯示 11 段溫度設定（最高溫度可達 230°C），讓您根據心儀髮型精準調整產品溫度，防止秀髮受損。

      冷卻尖端讓您輕鬆創造波浪曲髮造型

      冷卻尖端讓您輕鬆創造波浪曲髮造型

      造型器的尖端採用特殊隔熱材料製造，保持其冷卻狀態。您可以安全握住造型器，安心打造迷人曲髮、波浪或彈性鬈髮造型。

      快速加熱，30 秒內即可使用。

      快速加熱，30 秒內即可使用。

      造型器能快速加熱，30 秒內即可使用。

      1.8 米電源線

      1.8 米電源線

      電源線長 1.8 米，方便使用。

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      此造型器配備自動斷電功能。有關功能經過專門設計，讓您的安全更受保障。產品會於開啟 30 分鐘後自動關閉。

      技術規格

      • 技術規格

        電線長度
        1.8 米
        加熱時間
        30 秒
        加熱器類型
        高效能加熱器
        最高溫度
        230  °C
        夾板大小
        25x105 毫米
        電壓
        110-240  伏

      • 功能特點

        自動斷電安全裝置
        30 分鐘後
        陶瓷塗層
        掛環
        旋轉式電線

      • 護髮技術

        離子護髮

      • 服務

        保證
        全球 2 年免費保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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