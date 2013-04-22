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融入您家的音效
透過 Bluetooth® 聆聽您智能手機上的所有音樂。Philips 音效系統還可播放 DVD、DivX 標題、CD 以及 MP3-CD。以真我風格享受您最愛的音樂。
藍牙®
DVD、DivX
CD、USB、FM
最大值 20 瓦
藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。