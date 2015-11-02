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    微型音響系統

    BTM2312/12

    讓美妙音樂放鬆您的身心

    您可收聽智能手機上的音樂，並且透過藍牙串流音樂庫的内容，或直接播放 MP3 格式的音樂。一切由這部纖巧多功能 Philips 音樂系統包辦。使用内置 USB 充電端口為您的智能手機及平板電腦充電。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$799.00

    微型音響系統

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    讓美妙音樂放鬆您的身心

    執著於音

    • Bluetooth®
    • CD、MP3-CD、USB、FM
    • USB 充電連接埠
    經藍牙無線音樂串流

    經藍牙無線音樂串流

    藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

    播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

    播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

    MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

    用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

    憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

    音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

    音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

    低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

    低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

    低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

    備有預設數碼電台，使用額外方便

    備有預設數碼電台，使用額外方便

    只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

    電動 CD 載入器存取方便

    自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中並欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。

    數碼音效控制

    數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓您在音樂中得到最大享受。

    技術規格

    • 聲音

      音效增強
      數碼音效控制
      最大輸出功率（RMS）
      15 瓦

    • 喇叭

      喇叭驅動器
      3 吋低音喇叭
      喇叭種類
      低音反射式喇叭系統

    • 連接

      USB
      USB 主機
      藍牙規格
      • A2DP
      • AVRCP
      音訊輸入（3.5 毫米）

    • 播放聲音

      光碟播放模式
      • 快速前進 / 反帶
      • 下一首 / 上一首曲目搜尋
      • 重複 / 隨機 / 節目
      播放媒體
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • USB 快閃磁碟
      USB Direct 播放模式
      • 快退 / 快進
      • 播放 / 暫停
      • 前一首 / 下一首
      • 重複
      • 隨機播放
      • 停止

    • 選台器/接收/傳送

      天線
      FM 固定式天線
      選台器波段
      FM
      記憶選台
      20
      接收器增強
      • 自動數碼選台
      • 自動掃描

    • 舒適

      鬧鐘
      • CD 鬧鐘
      • 收音機鬧鐘
      • USB 鬧鐘
      時鐘
      • 在主屏幕上
      • 定時睡眠功能
      載入器類型
      光碟盤
      顯示類型
      LED 顯示屏

    • 電源

      電源
      100-240VAC, 50/60Hz

    • 配件

      附配件
      • 遙控器（含電池）
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

    • 尺寸

      總重量
      4.5  kg
      淨重量
      3.55  kg
      主喇叭深度
      125  mm
      主喇叭寬度
      150  mm
      主機深度
      247  mm
      主機高度
      121  mm
      主機闊度
      180  mm
      包裝高度
      312  mm
      包裝寬度
      577  mm
      包裝深度
      185  mm
      主喇叭高度
      238  mm

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器（含電池）
    • 用戶手冊
    • 全球保用證
    Badge-D2C

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