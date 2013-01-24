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無線錄音室喇叭

BTS3000G/10
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    無線錄音室喇叭

    BTS3000G/10

    盡情大聲播放

    這些 30W 錄音室喇叭可為您帶來渾厚的 Hi-Fi 音質及無可比擬的低音重現。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 可無線串流音樂。一切盡在輕巧的設計之中。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,399.00

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      • 數碼輸入、類比輸入
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      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能

      高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

      設計輕巧，適合任意空間，任意風格

      設計輕巧，適合任意空間，任意風格。這輕巧的套裝有圓滑的設計及大小，適合每一個房間。

      技術規格

      • 藍芽兼容性

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        iPod touch
        第三代以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        其他啟用藍牙的裝置
        Bluetooth 4.0 或更低版本共用

      • 光學 / 同軸兼容性

        PC
        電視
        遊戲控制台

      • 聲音

        音量控制
        上 / 下
        最大輸出功率（RMS）
        30 瓦
        音效增強
        高、低音控制

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        2 X 2
        喇叭驅動器
        • 4 吋低音喇叭
        • 15 毫米高音喇叭
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 連接

        藍牙規格
        A2DP
        後方連接
        • 輔助輸入
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入

      • 配件

        附配件
        • 交流-直流變壓器
        • 快速使用指南
        • 遙控器（含電池）
        用戶手冊
        16 種語言

      • 尺寸

        喇叭尺寸（寬x深x高）
        160 x 216 x 249 毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        397 x 249 x 306 毫米
        産品重量
        4.38  千克
        重量 (含包裝)
        5.33  千克

      • 電源

        電源
        • 110-240V
        • 50/60 赫

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 交流-直流變壓器
      • 快速使用指南
      • 遙控器（含電池）

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