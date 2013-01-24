格內其他項目
- 交流-直流變壓器
- 快速使用指南
- 遙控器（含電池）
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。
設計輕巧，適合任意空間，任意風格。這輕巧的套裝有圓滑的設計及大小，適合每一個房間。
藍芽兼容性
光學 / 同軸兼容性
聲音
喇叭
連接
配件
尺寸
電源