主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Philips Fidelio

無線錄音室喇叭

BTS7000/10
Fidelio
Fidelio
  • 無線立體聲喇叭 無線立體聲喇叭 無線立體聲喇叭
    -{discount-value}

    Philips Fidelio 無線錄音室喇叭

    BTS7000/10

    無線立體聲喇叭

    這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Fidelio 無線錄音室喇叭

    無線立體聲喇叭

    這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處

    無線立體聲喇叭

    這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Fidelio 無線錄音室喇叭

    無線立體聲喇叭

    這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處

    類似產品

    See all 便攜式藍牙喇叭

      無線立體聲喇叭

      • 藍牙® aptX、AAC 及 NFC
      • 數碼輸入、類比輸入
      • USB 連接埠可進行充電
      • 最大值 100 瓦
      絲質半球形高音喇叭，可讓您盡享水晶般清晰聲音

      絲質半球形高音喇叭，可讓您盡享水晶般清晰聲音

      絲質半球形高音喇叭採用絲質振動膜，這種材料的質地比用於普通高音喇叭的質地更出色。用於振動膜的絲質材料具有卓絕的隔音特性，且其柔軟的質地可將聲音中斷幾率降至最低。這樣，由絲質半球形高音喇叭發出的聲音更加流暢、柔和，且音域廣闊。

      Bluetooth®（aptX® 與 AAC）無線音樂串流

      Bluetooth®（aptX® 與 AAC）無線音樂串流

      Bluetooth®（aptX® 與 AAC）無線音樂串流

      按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

      按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

      透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

      杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      適合現代家居裝飾的實木外觀

      適合現代家居裝飾的實木外觀

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率（RMS）
        100 瓦 30% THD

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        • 4 吋低音喇叭
        • 半球形高音喇叭
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 連接

        MP3 連線
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        後方連接
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入
        無線連接
        藍牙 APT-X 及 AAC
        HDMI 1
        HDMI （音訊回傳頻道）
        USB 充電

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 系統音量控制
        • 單鍵待機
        USB 充電
        0.5  A

      • 尺寸

        調整深度
        161  毫米
        調整高度
        305  毫米
        調整寬度
        161  毫米

      • 配件

        附配件
        • 快速使用指南
        • 用戶手冊
        • 遙控器電池
        • DIN 線
        • IFU / 用戶手冊

      • 電源

        電源
        • 110-240V
        • 50 赫
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 快速使用指南
      • 用戶手冊
      • 遙控器電池
      • DIN 線
      • IFU / 用戶手冊

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記