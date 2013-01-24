格內其他項目
- 快速使用指南
- 用戶手冊
- 遙控器電池
- DIN 線
- IFU / 用戶手冊
無線立體聲喇叭
這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
無線立體聲喇叭
這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處
無線立體聲喇叭
這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
無線立體聲喇叭
這些 100W 錄音室喇叭的超卓低音重現呈現了震撼的 Hi-Fi 音色。使用 Bluetooth® 配搭 aptX® 及 AAC 無線串流音樂。優質塗裝為任何時尚的家居設計增添色彩。 查看各種好處
絲質半球形高音喇叭採用絲質振動膜，這種材料的質地比用於普通高音喇叭的質地更出色。用於振動膜的絲質材料具有卓絕的隔音特性，且其柔軟的質地可將聲音中斷幾率降至最低。這樣，由絲質半球形高音喇叭發出的聲音更加流暢、柔和，且音域廣闊。
Bluetooth®（aptX® 與 AAC）無線音樂串流
透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
適合現代家居裝飾的實木外觀
聲音
喇叭
連接
舒適
尺寸
配件
電源