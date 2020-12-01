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  • 每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗 每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗 每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗

    Quick Clean Pod 清潔濾盒

    CC13/51

    每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗

    每次剃鬚後使用 Quick Clean Pod 可以讓電鬚刨保持潔淨如新，有效清除剃除的鬍鬚。與只使用清水清潔相比，可以讓電鬚刨乾淨 10 倍*。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$200.00

    Quick Clean Pod 清潔濾盒

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    每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗

    與使用清水清潔相比，更有效 10 倍*

    • 3 支裝
    • 足以讓您享受 9 個月的乾淨衛生剃鬚體驗
    • 兼容 Quick Clean Pod
    Philips 獨有潔淨配方 + 多重網格濾網

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    Philips 獨有潔淨配方，配備多重網格濾網，能有效清除剃除的鬍鬚。與只使用清水清潔相比，可以讓電鬚刨乾淨 10 倍*，並預防 99%** 細菌滋生。

    潤滑劑讓電鬚刨保持最佳性能

    潤滑劑讓電鬚刨保持最佳性能

    配方富含活性潤滑劑，有效保護剃鬚刀頭，減少磨擦及損耗，讓電鬚刨持久保持性能。

    清新的香氣為剃鬚體驗帶來潔淨感覺

    清新的香氣為剃鬚體驗帶來潔淨感覺

    清潔濾盒散發獨特的清新芳香，為剃鬚體驗倍添潔淨感覺。

    全無酒精成分

    全無酒精成分

    全無酒精成分，清潔劑的配方温和親膚，有助保護肌膚免受刺激。

    每個清潔濾盒的有效期長達三個月

    每個清潔濾盒的有效期長達三個月

    如每日使用一次，每個 Philips 清潔濾盒可使用約 30 次；每周使用一次，有效期則長達三個月，足以為您一整季帶來乾淨衛生的剃鬚體驗。

    確保讓您享受長達 9 個月的乾淨衛生剃鬚體驗

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    3 件裝刀頭專用洗潔劑讓您享受長達 9 個月的清新剃鬚體驗。

    Quick Clean Pod 兼容性

    Quick Clean Pod 兼容性

    清潔濾盒可兼容 Philips Quick Clean Pod。

    技術規格

    • 內含物件

      清潔濾盒
      3 件

    • 技術規格

      適用於
      QCP10/01

    • 容量

      清潔濾盒
      3 件 5.41 安士 / 3 個 160 毫升

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    • 比較在清潔濾盒使用清潔劑與使用清水清洗的鬍鬚渣清除程度
    • *測試結果由第三方測試機構於實驗室環境下所得。測試證實使用 1 分鐘後，清潔濾盒能有效預防金黃葡萄球菌及念珠菌滋生。預防金黃葡萄球菌的有效率為 99.9%。

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