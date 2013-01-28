在車上享受現場音樂及影片
Philips CED1900 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片使用，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多來源電影及音樂，而無需錯過任何一個來電。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 的創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於美妙的音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。
Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。
按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增至高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。
此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽輕鬆存取更多音樂、影片和照片，享受其帶來的方便與樂趣。
Philips CarStudio 高解像顯示屏車內影音系統備有一個 WVGA（800x480 像素）液晶屏幕。這款清楚而明亮的顯示屏，可提供其用戶介面的最清晰外觀與及從各種多媒體來源播放影像。此顯示屏亦適合播放您最愛的相片組成的幻燈片。不同背景及顏色主題可供選擇，令您為您的愛車營造更好的環境。
完美安裝的 2.0 DIN 機箱設計。
影像/顯示
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