汽車娛樂系統 CED320/98
一路盡享流暢音樂與視訊
在旅途中透過 Philips CED320 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情欣賞音樂的防震功能。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一路盡享流暢音樂與視訊
在旅途中透過 Philips CED320 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情欣賞音樂的防震功能。
一路盡享流暢音樂與視訊
在旅途中透過 Philips CED320 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情欣賞音樂的防震功能。
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一路盡享流暢音樂與視訊
在旅途中透過 Philips CED320 欣賞多來源電影、音樂及相片。此系統還帶有獨特的分離式防盜前面板以及背光安全保護功能，以及便於行走時盡情欣賞音樂的防震功能。
動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。
播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。
用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽
憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。
3.5 英吋全彩色顯示屏用於播放視訊及相片
彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將您的珍貴相片、電影與音樂呈現在眼前。16:9 闊熒幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 熒幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
圖像/顯示
顯示熒幕類型
LCD TFT 熒幕對角尺寸
3.5" 解像度
320（寬）x 234（高）x 3 (RGB) 亮度
220
cd/m² 對比率（一般）
350 有效可視範圍
75.32 x 42.822 毫米 熒幕比例
闊熒幕 像素點距
0.2385（寬） x 0.183（高） 主照明色
藍/紅
影像播放
播放媒體
DVD
DVD-R/-RW
DVD+R/+RW
DVD+RW
VCD
SVCD
DivX
Picture CD 光碟播放模式
A-B 重複
角度
章節重複
光碟功能表
快速反帶
快速前進
OSD
PBC
重複
從停止狀態恢復播放
向前搜尋/反向搜尋
靜態圖片
縮放 USB Direct 播放功能 視訊光碟播放系統
播放聲音
播放媒體
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
WMA
WMA-CD 壓縮格式 光碟播放模式
快速前進/反帶
Introscan
下一張/上一張專輯搜尋
下一首/上一首曲目搜尋 MP3 位元速率
32-320kbps 以及變動位元速率 ID3 Tag 支援
歌曲標題、演唱者、專輯 USB Direct / SD 模式
播放/暫停
快退/快進
前一首/下一首
重複
隨機
選台器/接收/傳送
選台器波段 預設電臺數
18 (FM)，12 (AM) 自動數碼選台
是 選台器增强功能
自動搜台並儲存
音效
調平器
3 段 均衡器設定
古典
爵士樂
流行
搖滾樂
均衡
最佳
電音
用戶定義 輸出功率（最大）
50 瓦 x4 頻道 音效增強
動態低音增強效果 輸出功率 (RMS)
24 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）
連接
USB
USB 2.0 主機 MP3-Link
用於便攜式 MP3 音樂播放 記憶咭 次低音前置放大器輸出
帶增益控制 視訊輸出 - 類比
複合視訊輸出 前置放大器輸出
1 對 RCA（左/右）
安全/防盜
＇顯示屏背光
10/20 秒可選 前面板
＇分離式與下拉
配件
遙控器
超薄遙控（帶電池） 快速入門指南
英文 用戶手冊
英文
功率
電源供應器
12V DC
尺寸
産品深度
193
毫米 産品高度
58
毫米 産品寬度
188
毫米 機箱
1 Din
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