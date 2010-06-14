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汽車音響系統

CEM1000/00
  • 一路盡享流暢音樂 一路盡享流暢音樂 一路盡享流暢音樂
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    汽車音響系統

    CEM1000/00

    一路盡享流暢音樂

    Philips CEM1000 使您在車內可縱情享受來自 CD 以及便攜式 MP3 播放機的數碼音樂。其採用分離式設計的前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      內置 45 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質

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      技術規格

      • 陳列

        類型
        高對比度 B/W LCD（8 字符）
        主照明色
        紅色

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • WMA-CD
        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        光碟播放模式
        • 快速前進/反帶
        • Introscan
        • 下一張/上一張專輯搜尋
        • 下一首/上一首曲目搜尋
        ID3 Tag 支援
        歌曲標題、演唱者、專輯
        MP3 位元速率
        32-320kbps 以及變動位元速率

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • 上午
        • FM 立體聲
        自動數碼選台
        選台器增强功能
        自動搜台並儲存
        預設電臺數
        18 (FM)，12 (AM)
        RDS
        • 電台名稱
        • 電台資訊
        • 無線電文字
        • 節目類型
        • 新聞
        • 新聞與交通資訊
        • RDS 時鐘設定

      • 音效

        調平器
        2 段
        均衡器設定
        • 古典
        • 爵士樂
        • 流行
        • 搖滾樂
        • 均衡
        • 最佳
        • 電音
        • 用戶定義
        音效增強
        動態低音增強效果
        輸出功率（最大）
        45 瓦 x 4 頻道
        輸出功率 (RMS)
        22 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）

      • 連接

        MP3-Link
        用於便攜式 MP3 音樂播放
        前置放大器輸出
        1 對 RCA（左/右）

      • 安全/防盜

        前面板
        分離式與下拉
        顯示屏背光
        10/20 秒可選

      • 配件

        遙控器
        超薄遙控（帶電池）
        用戶手冊
        • 英文
        • 巴西葡萄牙文
        • 西班牙文
        • 繁體中文
        快速入門指南
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        機箱
        1 Din

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