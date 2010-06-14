一路盡享流暢音樂

Philips CEM1000 使您在車內可縱情享受來自 CD 以及便攜式 MP3 播放機的數碼音樂。其採用分離式設計的前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。 查看各種好處