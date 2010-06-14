汽車音響系統 CEM1000/00
一路盡享流暢音樂
Philips CEM1000 使您在車內可縱情享受來自 CD 以及便攜式 MP3 播放機的數碼音樂。其採用分離式設計的前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips CEM1000 使您在車內可縱情享受來自 CD 以及便攜式 MP3 播放機的數碼音樂。其採用分離式設計的前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
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一路盡享流暢音樂 透過 CD、MP3 以及 WMA 音樂播放 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
陳列
類型
高對比度 B/W LCD（8 字符） 主照明色
紅色
播放聲音
播放媒體
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
WMA
WMA-CD 壓縮格式 光碟播放模式
快速前進/反帶
Introscan
下一張/上一張專輯搜尋
下一首/上一首曲目搜尋 ID3 Tag 支援
歌曲標題、演唱者、專輯 MP3 位元速率
32-320kbps 以及變動位元速率
選台器/接收/傳送
選台器波段 自動數碼選台
是 選台器增强功能
自動搜台並儲存 預設電臺數
18 (FM)，12 (AM) RDS
電台名稱
電台資訊
無線電文字
節目類型
新聞
新聞與交通資訊
RDS 時鐘設定
音效
調平器
2 段 均衡器設定
古典
爵士樂
流行
搖滾樂
均衡
最佳
電音
用戶定義 音效增強
動態低音增強效果 輸出功率（最大）
45 瓦 x 4 頻道 輸出功率 (RMS)
22 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）
連接
MP3-Link
用於便攜式 MP3 音樂播放 前置放大器輸出
1 對 RCA（左/右）
安全/防盜
前面板
分離式與下拉 顯示屏背光
10/20 秒可選
配件
遙控器
超薄遙控（帶電池） 用戶手冊 快速入門指南
英文、繁體中文、巴西葡萄牙文、西班牙文
功率
電源供應器
12V DC
尺寸
産品深度
190
毫米 産品高度
58
毫米 産品寬度
188
毫米 機箱
1 Din
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