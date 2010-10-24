一路盡享音樂搖滾
使用 2/1 頻道 Philips 汽車功率放大器 CMQ205，體驗高功率、低失真的震撼，峰值功率 450 瓦，只要通過高電壓輸入或 RCA 輸入連接至汽車立體聲系統，即可帶來具有深沈重低音的真實音樂感受。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
鋁質熱槽增強熱流動，防止過熱。
MOSFET 電源最慳電。
為斷電提供多重保護機制。
擴音器失真度低，重現原始音質。
多段低通濾波器和高通濾波器，帶來更震撼的音效
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