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汽車擴音器

CMQ205/00
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    汽車擴音器

    CMQ205/00

    一路盡享音樂搖滾

    使用 2/1 頻道 Philips 汽車功率放大器 CMQ205，體驗高功率、低失真的震撼，峰值功率 450 瓦，只要通過高電壓輸入或 RCA 輸入連接至汽車立體聲系統，即可帶來具有深沈重低音的真實音樂感受。 查看各種好處

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      技術規格

      • 音效

        輸出功率（最大）
        450 瓦
        經典
        AB
        頻道數目
        2
        頻道數
        2/1
        4 歐姆輸出功率（RMS）
        75 瓦 x2
        2 歐姆輸出功率（RMS）
        110 瓦 x2
        噪音訊號比率
        >97dB
        S/N 比率 (1W/4ohm)
        >80dB
        頻率響應
        5-50k  Hz
        總諧波失真
        0.1%<
        阻抗
        2-8 歐姆

      • 連接

        線路等級輸入（RCA）
        一組
        線路等級輸出（RCA）
        一組

      • 音效增強

        低通濾波器
        -12dB/oct
        低通濾波器範圍
        80Hz 或 180Hz
        高通濾波器
        -12dB/oct
        高通濾波器範圍
        80Hz
        輸入等級控制
        0.3mV - 6V
        動態低音增強效果
        45Hz，12dB

      • 配件

        快速入門指南
        英語、西班牙語、葡萄牙語、俄語

      • 電源管理

        電源
        12V DC

      • 尺寸

        産品深度
        246  毫米
        産品高度
        49  毫米
        産品寬度
        240  毫米

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