強勁磁性可實現高功率播放

鐵氧體是一種輕型、但擁有永久性和連貫性磁場的強大物質。該物質是喇叭的主要組成部分，其中包括語音線圈和薄膜的運動。當收到輸入訊號時，語音線圈作為電磁鐵使低音和高音薄膜要麼吸引要麼排斥。鐵氧體磁鐵產生均勻的磁場便於薄膜平滑運動，從而確保順暢的輸出音效，産生更小的失真。使用此類可靠和高度強制性磁鐵（如鐵氧體），語音線圈可以在保持音頻平穩的同時，產生響亮的聲音。