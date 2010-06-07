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汽車娛樂系統

CSQ405/00
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    汽車娛樂系統

    CSQ405/00

    您的移動音樂廳

    透過 Philips 汽車立體聲喇叭 CSQ405 欣賞音樂。這些 10 厘米雙向喇叭的峰值功率為 110 瓦，它們具有獨特的帶軟質 PEI 半球形高音喇叭的輕型聚丙烯錐形筒，您可享受具有清晰音質的動人音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      • 峰值功率 110 瓦
      輕型聚丙烯錐形筒傳遞清晰音質

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      在喇叭內側，一旦收到輸入訊號時，位於語音線圈頂部的薄膜就會產生訊號波形。然後，它將訊號波轉換成聲波。聚丙烯是迄今發明的最輕型的塑料之一，由於其重量輕、強度高、硬度高和耐高溫，是廣泛用於製造喇叭薄膜的極佳材料。這些聚丙烯錐形筒透過對甚至最小的聲音訊號作出反應以產生清晰、逼真的聲音，從而提供高品質的音樂。

      靈敏的布質喇叭圈傳遞最細緻的音質

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      高度靈敏的布質喇叭圈將低音喇叭薄膜連接到喇叭框架，形成一個環迴懸掛系統。當聲音訊號到達低音喇叭內側的錐形筒時，布質喇叭圈配件將錐形筒還原到適當位置，以準備接收另一個聲音訊號。這樣，低音喇叭可以捕捉到每一個訊號，並將聲音失真降至最低，從而提供清晰、流暢的聲音，無論所播放的音樂的音量有多高或多低。

      軟質 PEI 半球形高音喇叭傳遞圓潤的聲調

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      由於聚醚酰亞胺 (PEI) 的重量輕、強度高、穩定性高和耐高溫，是用於製造半球形高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內側，小型薄膜（半球形開口）可以產生高頻音。這些半球形 PEI 甚至可以捕捉到最高的音符，能讓您感受到流暢的音感和全音域的高音。半球形外形也可以將聲音擴散到四週，使您從汽車內的每個座位上都能聽到高音效果。

      強勁磁性可實現高功率播放

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      鐵氧體是一種輕型、但擁有永久性和連貫性磁場的強大物質。該物質是喇叭的主要組成部分，其中包括語音線圈和薄膜的運動。當收到輸入訊號時，語音線圈作為電磁鐵使低音和高音薄膜要麼吸引要麼排斥。鐵氧體磁鐵產生均勻的磁場便於薄膜平滑運動，從而確保順暢的輸出音效，産生更小的失真。使用此類可靠和高度強制性磁鐵（如鐵氧體），語音線圈可以在保持音頻平穩的同時，產生響亮的聲音。

      在極端條件下保持持久穩定的性能

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      可完美配合所有 10 厘米喇叭裝口

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      簡單接入指定喇叭終端

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      堅固的聚丙烯錐形筒適合全天候播放

      由於聚丙烯適合全天候播放的卓越性能，是用於製造喇叭錐形筒薄膜的首選材料。當天氣潮濕時，錐形筒的重量增加；但這降低了靈敏度。當天氣炎熱時，錐形筒（或僅其部分）擴展變大。在這兩種情況下，聲音均將會失真。無論天氣怎樣，堅固的聚丙烯錐形筒不會受到這些問題的影響，並且每次它都可以產生清晰、動人的聲音。

      20 瓦有效承受功率

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      技術規格

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        20 瓦
        峰值功率
        110 瓦
        敏感度
        86dB
        頻率響應
        45-28k  Hz
        阻抗
        4 歐姆

      • 喇叭

        喇叭類型
        同軸喇叭
        喇叭尺寸
        10 厘米（4 英吋）
        路數
        雙向
        喇叭數量
        2

      • 低音喇叭

        振動膜
        錐形筒
        薄膜材料
        聚丙烯
        喇叭圈
        絨布
        音圈
        單個裝
        音圈材料
        磁性
        鐵氧體
        磁力
        3.6 盎司
        減震器
        錐形筒

      • 高音喇叭

        尺寸
        28 毫米（1-1/10 英吋）
        振動膜
        半球形
        薄膜材料
        PEI
        磁性
        釹合金

      • 配件

        快速入門指南
        英語、西班牙語、葡萄牙語、俄語
        連接線
        喇叭線

      • 尺寸

        産品深度
        134  毫米
        産品高度
        63  毫米
        産品寬度
        134  毫米
        安裝深度
        44 毫米
        喇叭凸起部分
        4 毫米

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