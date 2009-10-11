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執著於音
以 Philips 精巧迷你音樂系統的超凡音效播放 iPhone/iPod 音樂，並同時對其進行充電。超薄輕巧的挂牆式設計與室內裝飾相輔相成。USB 直接播放功能提供了附加播放選項。
iPhone/iPod 機座
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
這 Philips 喇叭擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。