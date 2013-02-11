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已停產

微型音響系統

DCM3155/12

融入您家的音效

此款 Philips 微型音響系統與 iPhone 5 的 Lightning 連接器兼容，而 wOOx 科技可帶來強勁的低音效果。定點喇叭設計可讓您享有廣闊的立體聲音效體驗，單聲道阻隔設計可與各種家居環境完美配合。

查看所有優點

執著於音

融入您家的音效

  • 具備 Lightning 連接器

  • iPod/iPhone 適用

  • CD、MP3-CD、USB、FM

  • 最大值 50 瓦、低音發射裝置

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

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