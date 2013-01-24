主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

推拉式智能門鎖

DDL111LAFBB/97
  • 美好生活由 Alpha 開始 美好生活由 Alpha 開始 美好生活由 Alpha 開始
    -{discount-value}

    推拉式智能門鎖

    DDL111LAFBB/97

    美好生活由 Alpha 開始

    快速開鎖及自動鎖定功能有助簡化生活，雙重驗證及 C 級鎖芯則可確保安全 - Alpha 是展開智能生活的不二之選。符合人體工學的設計，甚至可將開門變成一件樂事。 查看各種好處

    推拉式智能門鎖

    美好生活由 Alpha 開始

    快速開鎖及自動鎖定功能有助簡化生活，雙重驗證及 C 級鎖芯則可確保安全 - Alpha 是展開智能生活的不二之選。符合人體工學的設計，甚至可將開門變成一件樂事。 查看各種好處

    美好生活由 Alpha 開始

    快速開鎖及自動鎖定功能有助簡化生活，雙重驗證及 C 級鎖芯則可確保安全 - Alpha 是展開智能生活的不二之選。符合人體工學的設計，甚至可將開門變成一件樂事。 查看各種好處

    推拉式智能門鎖

    美好生活由 Alpha 開始

    快速開鎖及自動鎖定功能有助簡化生活，雙重驗證及 C 級鎖芯則可確保安全 - Alpha 是展開智能生活的不二之選。符合人體工學的設計，甚至可將開門變成一件樂事。 查看各種好處

    類似產品

    See all 門鎖

      美好生活由 Alpha 開始

      全自動系統：更安全、更自由

      • 直觀式推拉方式
      • 手動觸控喚醒系統
      • 自動鎖定功能
      關門後安枕無憂

      關門後安枕無憂

      Philips EasyKey Alpha 採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出警報，以提示門鎖狀態。

      實時保護您的密碼安全

      實時保護您的密碼安全

      Philips EasyKey Alpha 備有虛位 PIN 碼技術功能，讓您可以先使用隨機組合的數字，接著輸入真實密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視並保護真實密碼。

      時刻保護家居安全

      時刻保護家居安全

      Philips EasyKey Alpha 系列具備全面警報功能，不僅可以加強家居防盜措施，實時保護您和家人，還可以提醒門鎖狀態，絕對是為方便使用而打造。

      雙重驗證開鎖：時刻確保安全

      雙重驗證開鎖：時刻確保安全

      在雙重驗證模式下，可以任意組合其中兩種方式（指紋、密碼和門卡）來開門，以確保家居得到雙重安全保障。

      IML 飾面：光滑耐磨，時刻日久常新

      IML 飾面：光滑耐磨，時刻日久常新

      IML 表面的硬度高於 2H。此外，門鎖具有防水、防潮功能，可以防止指紋殘留。

      直觀式指紋識別：一步快速開鎖

      直觀式指紋識別：一步快速開鎖

      推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能定能為您帶來快捷方便的開門體驗。

      一鍵式外部強制上鎖：屋內開鎖時立即發出警報

      一鍵式外部強制上鎖：屋內開鎖時立即發出警報

      離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發警報。此功能可以有效向您發出安全風險警報，並增強家居安全保障。

      專利全自動鎖體：一步開門鎖門

      專利全自動鎖體：一步開門鎖門

      升級全自動鎖體可在成功驗證後立即開鎖。經驗證身份後，您便可以直接推拉把手開門，大大簡化了使用門鎖的步驟，為您帶來快捷方便的出入體驗。

      安全把手：安全隱憂不再，安心離家外出

      安全把手：安全隱憂不再，安心離家外出

      您可以在離家前啟用安全把手功能。鎖門後，室內把手將被固定，確保無人可以推動室內把手來開門。該功能可有效防止從室內開鎖，因而消除安全隱憂及提高防盜性能。

      C 級鎖芯：更加安全可靠

      C 級鎖芯：更加安全可靠

      鎖芯是控制開鎖的重要部件，如同門鎖的心臟。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，在防止技術開鎖方面性能卓越。

      技術規格

      • 配件組件

        輔助電池
        4 枚 AA 鹼性電池
        證書
        鑽孔模板
        安裝配件
        機械鑰匙
        2 條
        鎖體
        安裝板
        快速入門指南
        清潔墊
        智能鑰匙牌
        2 張
        用戶手冊
        保用證

      • 出入方式

        藍牙
        門卡
        指紋
        機械鑰匙
        密碼 / PIN 碼

      • 設計與外觀

        顏色
        晶曜黑色
        緊急逃生設計
        室內快速開門鎖體
        人體工學設計
        推拉式把手設計
        指紋感應器
        半導體
        手柄
        推拉式把手
        主要物料
        鋅合金和鋁合金
        表面處理
        電鍍

      • 簡易操作

        指示燈
        • 門鎖狀態提示
        • 低電量提示
        • 靜音狀態提示
        • 外部強制上鎖提示
        • 系統鎖定提示
        語音指南
        人聲指南

      • 安裝

        開門方向
        • 左邊向內拉開
        • 左邊向外推開
        • 右邊向內拉開
        • 右邊向外推開
        門厚度
        • 38 - 60 毫米
        • 60 - 90 毫米
        • 90 - 120 毫米
        • 其他系列*
        門類型
        • 防盜門
        • 銅門
        • 木門
        多鎖頭

      • 門鎖容量

        門卡
        最多 100
        指紋
        最多 100
        主 PIN 碼
        1
        一次性 PIN 碼
        1
        使用者 PIN 碼
        最多 10

      • 模式

        操作模式
        • 自動模式
        • 手動模式
        系統設定模式
        • 雙重驗證模式
        • 正常模式

      • 電源詳細說明

        電池類別
        鹼性電池
        緊急電源供應
        5 伏外置充電器
        最大電池容量
        8 枚電池
        電源
        4 枚 AA 電池
        使用時間
        10 個月*
        工作電壓
        4.5-6 伏

      • 智能鎖定功能

        警報功能
        • 防拆警報
        • 外部強制上鎖警報
        鎖定功能
        • 室內單栓鎖
        • 系統鎖定
        鎖體
        • 全自動鎖體
        • 隱藏式 C 級鎖芯
        安全功能
        • 雙重驗證
        • 虛位 PIN 碼
        • 外部強制上鎖功能
        • 安全把手功能

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 可能更少，視乎實際使用情況。
          • 如需其他門鎖系列，請聯絡我們的服務代理商或授權經銷商。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記