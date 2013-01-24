Philips EasyKey Alpha 採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出警報，以提示門鎖狀態。
Philips EasyKey Alpha 備有虛位 PIN 碼技術功能，讓您可以先使用隨機組合的數字，接著輸入真實密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視並保護真實密碼。
Philips EasyKey Alpha 系列具備全面警報功能，不僅可以加強家居防盜措施，實時保護您和家人，還可以提醒門鎖狀態，絕對是為方便使用而打造。
在雙重驗證模式下，可以任意組合其中兩種方式（指紋、密碼和門卡）來開門，以確保家居得到雙重安全保障。
IML 表面的硬度高於 2H。此外，門鎖具有防水、防潮功能，可以防止指紋殘留。
推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能定能為您帶來快捷方便的開門體驗。
離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發警報。此功能可以有效向您發出安全風險警報，並增強家居安全保障。
升級全自動鎖體可在成功驗證後立即開鎖。經驗證身份後，您便可以直接推拉把手開門，大大簡化了使用門鎖的步驟，為您帶來快捷方便的出入體驗。
您可以在離家前啟用安全把手功能。鎖門後，室內把手將被固定，確保無人可以推動室內把手來開門。該功能可有效防止從室內開鎖，因而消除安全隱憂及提高防盜性能。
鎖芯是控制開鎖的重要部件，如同門鎖的心臟。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，在防止技術開鎖方面性能卓越。
配件組件
出入方式
設計與外觀
簡易操作
安裝
門鎖容量
模式
電源詳細說明
智能鎖定功能