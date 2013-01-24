美好生活由 Alpha 開始

快速開鎖及自動鎖定功能有助簡化生活，雙重驗證及 C 級鎖芯則可確保安全 - Alpha 是展開智能生活的不二之選。符合人體工學的設計，甚至可將開門變成一件樂事。 查看各種好處