可靠的網上檢查，保障家居安全

當訪客按下門鈴時，門鎖會立即通知應用程式。您可透過接聽語音通話與訪客進行雙向語音對話，並遙距查看您的家門。此外，門鎖會在門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您沒有立即接聽，仍可隨時在訊息記錄中查看訪客資料。