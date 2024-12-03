DDL702CAABW/97
不止面容開鎖
除了面容開鎖，您現在更可以遙距查看您的家居安全。使用 DDL702-FVP-7HWS 的 3D 面容識別功能，體驗零接觸的入屋過程。您亦可以透過門眼享受實時遙距查看功能。立即提升您的家居安全。
3D 面容開鎖功能
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
側邊距離 60 毫米
當您進入 Philips DDL702-FVP-7HWS 門鎖 1 米*範圍內，它會觸發雷達感應器並喚醒面容識別模組。雙前置攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉三維面容特徵。這樣可有效識別影像、影片、妝容等，令面容開鎖輕鬆簡單，無需手動開門。
當 DDL702-FVP-7HWS 連接至網絡並連結至 Home Access 應用程式時，您的電話將透過彈出式訊息接收門鈴通知、進屋記錄和門鎖異常提示。讓您隨時隨地輕鬆查看家門情況，安心無憂。
當訪客按下門鈴時，門鎖會立即通知應用程式。您可透過接聽語音通話與訪客進行雙向語音對話，並遙距查看您的家門。此外，門鎖會在門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您沒有立即接聽，仍可隨時在訊息記錄中查看訪客資料。
應用程式：DDL702-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶方可存取過往錄製的影片。否則，用戶只能查看高清快照。
1 米：雷達感應器的最大偵測距離為 1 米。徘徊提示預設為停用，但可透過 Home Access 應用程式啟動。您亦可在應用程式內調整徘徊偵測的靈敏度：高靈敏度偵測距離為 1 米，低靈敏度偵測距離為 0.5 米。徘徊持續時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
機械電子鎖體：指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當輔助門栓被觸發並偵測到門鎖處於關閉狀態時，外部摩打會啟動門栓完成鎖定操作。
10 秒：來自內部測試資料。
3 個月：這是內部測試數據，實際使用時長可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。