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智能捕捉面容特徵
使用 Philips 面容識別門鎖，體驗零接觸的開門功能。具備 3D 面容解鎖功能，門鎖能夠捕捉面容特徵，在您接近門時提供快速方便的解鎖體驗。
遙距通話對講
3D 面容識別開鎖
4 吋 IPS 螢幕
實時 Wi-Fi 連接
側邊距離 70 毫米
雙攝影機可模擬人眼影像，獲取人面的 3D 特徵，能有效識別圖片或影片中的人物，甚至識別化妝的面容。當您進入門鎖 1 米內範圍時，超聲波感應器*會啟動面部認證程序，通過後自動解開門栓。毋須任何其他步驟即可入內！
Philips 面容識別門鎖支援 Wi-Fi 連接，方便您隨時了解實時情況。連結 WeChat 小程式後，即可查看存取紀錄、遙距發送臨時密碼，並點擊視像按鈕以實時查看門口情況。
當有訪客按門鈴時，我們的智能鎖會立即向您的應用程式發送通知。只需輕輕一按，即可啟動實時雙向對講，同時遙距查看室外情況。此外，門鎖會在門鈴被按下時自動拍照或錄製影片，即使連線中斷，您亦可以隨時透過存取紀錄查看訪客資料。
超聲波感應器：係一種距離感應器，默認處於開啟狀態，面容識別喚醒的感應距離為 1 米（誤差 +0.05 米）。
雲端儲存：唯有訂閱雲端儲存服務的用戶方可存取儲存的影片紀錄。其他用戶只能查看高清快照。
2 米：此為超聲波感應器偵測異常活動的最大距離。徘徊警報功能默認處於關閉狀態，可透過 WeChat 小程式啟用，偵測距離可設定為 1 米、1.5 米或 2 米。
3 個月待機時間：此為實驗室數據，實際電池使用時間或視乎使用頻率而異。
3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。