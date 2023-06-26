隨時隨地查看家門情況

當有訪客按門鈴時，我們的智能鎖會立即向您的應用程式發送通知。只需輕輕一按，即可啟動實時雙向對講，同時遙距查看室外情況。此外，門鎖會在門鈴被按下時自動拍照或錄製影片，即使連線中斷，您亦可以隨時透過存取紀錄查看訪客資料。