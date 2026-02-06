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您的手掌就是鑰匙
享受手掌靜脈開鎖帶來的便利！Philips DDL720-MVP-17HWS 配備手掌靜脈識別功能，只需掃描手掌即可開鎖。無接觸感應即可開門 — 您的手掌就是鑰匙。
手掌靜脈識別
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
手掌靜脈識別利用近紅外線燈光偵測流動血液中的血紅蛋白，捕捉精確影像，透過手掌靜脈比對來安全開鎖。即時識別功能準確、安全且無需接觸，有效解決指紋較淺或皮膚乾燥等問題，適合全家使用。
DDL720-MVP-17HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。連接網絡後，您可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知和過往開門記錄。如有任何異常活動，系統會即時推送通知，確保您隨時掌握門前狀況，保障安全。
當訪客按下門鈴時，您會立即在 Home Access 應用程式上收到通知。只需輕觸訊息，即可開始雙向語音對話，並遙距查看門前狀況。此外，視像門眼會在每次門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您無法即時回應，仍可透過記錄輕鬆查看訪客資料。
Home Access 應用程式：DDL720-MVP-17HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取過往錄製的影片。非訂閱用戶只能查看高清快照。
1 米：雷達感應器可偵測最遠 1 米範圍內的活動。徘徊提示預設為停用，但可以透過 Home Access 應用程式啟動。您可以在應用程式中調整徘徊偵測靈敏度：高靈敏度為 1 米、低靈敏度為 0.5 米。徘徊時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
機械電子鎖體：指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當感應門栓被觸發且門鎖已關閉時，外部馬達會啟動插銷，完成鎖定操作。
3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
10 秒：來自內部測試資料。
鎖體：此型號採用配備感應模組的 311 鎖體，並兼容 301 機械鎖體。使用 311 鎖體時，僅支援自動模式。