將 DDL801-5HBS 連接到我們的網關和應用程式，您便可從任何地方輕鬆監控您的門戶情況。檢查鎖定狀態、出入記錄、查看門鈴活動並接收即時提示——一切盡在您的指尖。升級到更智能、更安全、觸手可及的安全解決方案！
DDL801-5HBS 連接到網關並與應用程式配對後，只需輕按手機即可遙距開鎖。無論身在何處，一鍵開門輕鬆搞掂。即刻體驗遙距開鎖的便利吧！
連接到我們的網關並與應用程式配對後，DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式輕鬆產生和分享臨時密碼*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼*或限時密碼*，以滿足不同的訪客的進入需求。這種靈活彈性簡化了客人進出，同時增強家居的安全和便利。
採用半導體指紋感應器，驗證僅需 0.5 秒*。當握住把手時，您的手指會自然放在掃描器上。一旦識別，只需推動把手即可開門，確保快速便捷的體驗。
DDL801-5HBS 具有防拆、門閂異常、系統鎖定和布防模式等提示功能，可保護您的家並讓您安枕無憂。如果出現任何問題，您將在應用程式上收到即時提示，確保持續保護並減少安全顧慮。
DDL801-5HBS 室內組件配備快速開關，此功能可確保在緊急情況下安心無憂。如果智能門鎖的電子功能發生故障，只需轉動切換開關即可輕鬆開門。您的安全是我們的首要任務！
在雙重驗證模式下，您可以選擇指紋、密碼、門卡三種開鎖方式之二以供識別。兩種方法都必須驗證成功才能開鎖，確保您的家居獲得雙重保障。
使用我們的流動應用程式、指紋、密碼、門卡或機械鑰匙輕鬆開鎖，提供五種便捷的方法來滿足您家人的各種需要。
我們的室內門鎖把手配有觸控和紅外線感應器。只要觸摸把手，紅外線感應器就會偵測到您的手，輕鬆開門。把手設計簡單又方便，非常適合匆忙離家的人！
DDL801-5HBS 預設配備普通話和英文語音導航。您可以透過應用程式的語音組合 OTA* 更新以新增您選擇的第三種語言。目前支援的語言組合包括西班牙文、葡萄牙文、印尼文、法文，令您的智能門鎖體驗更精彩！
「0」鍵既可用作數字按鈕，也可用作靜音按鈕。長按 2 秒即可啟動靜音模式，讓您的家人享受寧靜的夜晚。這款貼心設計以簡單便捷的方式增強您的體驗！
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