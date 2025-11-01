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    8000 series 推拉式智能門鎖

    DDL801LAFKB/00

    2 獎項

    遙距智能連接

    實時智能控制，安全觸手可及！連接至網關，配對流動應用程式，Philips DDL801-5HBS 就可以一鍵開鎖，以及存取門鎖日誌和提示。

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    8000 series 推拉式智能門鎖

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    遙距智能連接

    門戶情況盡在掌握之中

    • 網關*聯動
    • 遙距開鎖
    • 「0」鍵靜音
    • 室內快開撥扭
    • IP65 認證
    隨時了解門戶的最新狀況

    隨時了解門戶的最新狀況

    將 DDL801-5HBS 連接到我們的網關和應用程式，您便可從任何地方輕鬆監控您的門戶情況。檢查鎖定狀態、出入記錄、查看門鈴活動並接收即時提示——一切盡在您的指尖。升級到更智能、更安全、觸手可及的安全解決方案！

    開門一鍵到位

    開門一鍵到位

    DDL801-5HBS 連接到網關並與應用程式配對後，只需輕按手機即可遙距開鎖。無論身在何處，一鍵開門輕鬆搞掂。即刻體驗遙距開鎖的便利吧！

    訪客進入，暢順無阻

    訪客進入，暢順無阻

    連接到我們的網關並與應用程式配對後，DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式輕鬆產生和分享臨時密碼*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼*或限時密碼*，以滿足不同的訪客的進入需求。這種靈活彈性簡化了客人進出，同時增強家居的安全和便利。

    一握即時識別

    一握即時識別

    採用半導體指紋感應器，驗證僅需 0.5 秒*。當握住把手時，您的手指會自然放在掃描器上。一旦識別，只需推動把手即可開門，確保快速便捷的體驗。

    告別安全顧慮

    告別安全顧慮

    DDL801-5HBS 具有防拆、門閂異常、系統鎖定和布防模式等提示功能，可保護您的家並讓您安枕無憂。如果出現任何問題，您將在應用程式上收到即時提示，確保持續保護並減少安全顧慮。

    一撥開鎖

    一撥開鎖

    DDL801-5HBS 室內組件配備快速開關，此功能可確保在緊急情況下安心無憂。如果智能門鎖的電子功能發生故障，只需轉動切換開關即可輕鬆開門。您的安全是我們的首要任務！

    多一步解鎖，多一重保障

    多一步解鎖，多一重保障

    在雙重驗證模式下，您可以選擇指紋、密碼、門卡三種開鎖方式之二以供識別。兩種方法都必須驗證成功才能開鎖，確保您的家居獲得雙重保障。

    全家人進出無障礙

    全家人進出無障礙

    使用我們的流動應用程式、指紋、密碼、門卡或機械鑰匙輕鬆開鎖，提供五種便捷的方法來滿足您家人的各種需要。

    手觸即開

    手觸即開

    我們的室內門鎖把手配有觸控和紅外線感應器。只要觸摸把手，紅外線感應器就會偵測到您的手，輕鬆開門。把手設計簡單又方便，非常適合匆忙離家的人！

    輕鬆滿足您的不同語言需求

    輕鬆滿足您的不同語言需求

    DDL801-5HBS 預設配備普通話和英文語音導航。您可以透過應用程式的語音組合 OTA* 更新以新增您選擇的第三種語言。目前支援的語言組合包括西班牙文、葡萄牙文、印尼文、法文，令您的智能門鎖體驗更精彩！

    體貼休息中的家人

    體貼休息中的家人

    「0」鍵既可用作數字按鈕，也可用作靜音按鈕。長按 2 秒即可啟動靜音模式，讓您的家人享受寧靜的夜晚。這款貼心設計以簡單便捷的方式增強您的體驗！

    技術規格

    • 出入方式

      室外開鎖
      • 指紋
      • 密碼
      • 門卡
      • 臨時密碼
      • 機械鑰匙
      室內開鎖
      • [OPEN]按鈕
      • 撥扭開關

    • 設計與外觀

      顏色
      天空灰
      手柄
      推拉式

    • 容量

      使用者 PIN 碼
      20 組（包括一次性代碼）
      主 PIN 碼
      一組
      指紋
      100 組（包括主指紋）
      門卡
      100 組

    • 電源規格

      電源
      • 4 枚 AA 鹼性電池（最少）
      • 8 枚 AA 鹼性電池（最多）
      電池壽命
      10 個月*（已裝入 8 枚電池）
      外部電源供應
      5 伏外置充電器
      電池類型
      Alkaline 電池

    • 安裝規格

      門厚度
      • 38-60 毫米
      • 60-90 毫米
      • 90-120 毫米
      • 其他範圍*
      開門方向
      • 左手內擺
      • 左手外擺
      • 右手內擺
      • 右手外擺
      門類型
      • 木門
      • 銅門
      • 防盜門
      側邊距離
      60 毫米

    • 突出功能

      鎖定模式
      • 機械鎖定
      • 系統鎖定
      提示
      • 防拆提示
      • 低電量提示
      • 裝備模式提示
      • 門閂故障提示
      • 系統鎖定提示
      安全功能
      • 虛位密碼
      • 雙重驗證
      • 布防模式

    Badge-D2C

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    獎項

    • 網關：隨附配件，DDL801-5HBS 透過網關連接至網絡進行遙距操作。
    • 應用程式：DDL801-5HBS 與 Home Access 應用程式配合使用。
    • 臨時密碼：一次性密碼、週期性密碼和限時密碼，統稱為臨時密碼。
    • 一次性密碼：1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。
    • 週期性密碼：每週特定時間可以重複使用的密碼。
    • 限時密碼：設定為在特定時間內有效的密碼。
    • 0.5 秒：來自內部測試報告資料。
    • 雙重驗證模式：在雙重驗證模式下，應用程式允許遙距一鍵開鎖。
    • OTA：我們的產品目前提供西班牙文、葡萄牙文、印尼文和法文語音組合，並正在開發更多語言。如需了解更多詳情，請聯絡您當地的 Philips 智能門鎖經銷商。

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