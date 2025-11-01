訪客進入，暢順無阻

連接到我們的網關並與應用程式配對後，DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式輕鬆產生和分享臨時密碼*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼*或限時密碼*，以滿足不同的訪客的進入需求。這種靈活彈性簡化了客人進出，同時增強家居的安全和便利。