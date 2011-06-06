SoundSphere 帶來自然、低沉和豐厚的音域

SoundSphere 帶給您忠於原著的音符，讓您沉醉在音樂的華麗與活力之中。SoundSphere 所創造的音域更深層更寬闊，引發清晰且自然的視聽效果，猶如音樂家正在您面前演奏一樣。每一個 SoundSphere 喇叭的喇叭盒上均配備一個高音喇叭，能向四面八方發出更清晰的聲音。精確的音訊交叉工程及包圍高音喇叭的低音喇叭仔細定位，確保干擾減至最少並發出更自然的音效。