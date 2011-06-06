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感受現場演奏的激情
SoundSphere 發聲技術呈現深層自然的音訊，讓音樂仿如重新擁有生命。這款優雅的 Philips DS9800W/10 喇叭配備 AirPlay，讓您從 iPod Touch、iPhone、iPad 和 iTunes 串流歌曲。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
感受現場演奏的激情
SoundSphere 發聲技術呈現深層自然的音訊，讓音樂仿如重新擁有生命。這款優雅的 Philips DS9800W/10 喇叭配備 AirPlay，讓您從 iPod Touch、iPhone、iPad 和 iTunes 串流歌曲。 查看各種好處
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感受現場演奏的激情
SoundSphere 發聲技術呈現深層自然的音訊，讓音樂仿如重新擁有生命。這款優雅的 Philips DS9800W/10 喇叭配備 AirPlay，讓您從 iPod Touch、iPhone、iPad 和 iTunes 串流歌曲。 查看各種好處
SoundSphere 帶給您忠於原著的音符，讓您沉醉在音樂的華麗與活力之中。SoundSphere 所創造的音域更深層更寬闊，引發清晰且自然的視聽效果，猶如音樂家正在您面前演奏一樣。每一個 SoundSphere 喇叭的喇叭盒上均配備一個高音喇叭，能向四面八方發出更清晰的聲音。精確的音訊交叉工程及包圍高音喇叭的低音喇叭仔細定位，確保干擾減至最少並發出更自然的音效。
Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。
此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。
低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。
自古以來一直使用木材製作精美的樂器。這種物料帶有自然音質，繼續成為現今製作優質樂器和音樂儀器的上乘之選。這個擴充基座不但利用木材以手工製作，更應用先進的木材彎曲技術，為喇叭盒創造出最合適的彎曲度。適合的弧度能減少震動，消除聲音失真，能帶出自然逼真的音訊效果。
AirPlay 讓您將整個 iTunes 音樂收藏串流至 Fidelio 機座，可從電腦上的 iTunes 程式、iPhone、iPad 或 iPod Touch 以至任何可使用 AirPlay 的喇叭進行無線播放。您只需確保喇叭已連接 Wi-Fi 網絡即可。AirPlay 亦讓您在每間房間使用每個喇叭同時播放。無論您前往哪間房間，也可收聽最愛歌曲。
以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
AUX-in 連接可讓您直接使用便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。AUX-in Link 除了可讓您享受以超凡音效喇叭播放最愛音樂以外，使用也非常方便。您只需要將您的便攜式 MP3 播放機插入到喇叭即可。
此款優美的木製擴充基座備有七層塗層，締造打磨的完美效果。喇叭的外觀猶如平台鋼琴一般閃亮 - 精緻高雅的造型令家居彰顯優雅和魅力。
與所有 iPod 和 iPhone 以及 iPad 兼容，此充電用機座可讓您輕鬆拿取您的 Apple 裝置，讓您自在控制自己的音樂。就算是裝置裝有保護套，也可放入機座，毋需使用特殊轉接器。現在您可在為 iPod、iPhone 或 iPad 充電的同時，輕鬆串流自己最喜愛的音樂。
兼容度
iPod/iPhone/iPad App
喇叭
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