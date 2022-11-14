搜尋字眼

ZH
EN
  • 強力蒸氣能夠撫平任何縐褶 強力蒸氣能夠撫平任何縐褶 強力蒸氣能夠撫平任何縐褶

    3000 系列 蒸氣熨斗

    DST3020/26

    強力蒸氣能夠撫平任何縐褶

    我們的蒸氣熨斗 3000 系列具備強力蒸氣，能夠撫平頑固縐褶。陶瓷底板確保熨衫過程順滑流暢，而 300 毫升水箱足夠應付較少的熨燙量，無需重新注水。

    查看各種好處

    3000 系列 蒸氣熨斗

    類似產品

    See all 未對應

    強力蒸氣能夠撫平任何縐褶

    垂直蒸氣及強力蒸氣噴射高達 160 克

    • 2000瓦-2400瓦功率
    • 不黏底陶瓷底板
    • 160 克強力蒸氣噴射
    • 陶瓷
    高達 160 克的強力蒸氣噴射帶來額外效能

    高達 160 克的強力蒸氣噴射帶來額外效能

    強力蒸氣噴射帶來額外效能，直達衣物深層，輕鬆熨平頑固縐褶。

    高達每分鐘 35 克的連續蒸氣帶來一致的熨衣表現

    高達每分鐘 35 克的連續蒸氣帶來一致的熨衣表現

    持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。

    2200 瓦快速加熱

    2200 瓦快速加熱

    帶來快速加熱及強效熨衣表現。

    順暢熨燙的不黏底陶瓷底板

    順暢熨燙的不黏底陶瓷底板

    耐用的不黏底陶瓷底板不論熨燙任何可熨衣物都輕鬆流暢，不會黏著衣物，有效防刮痕，清潔更容易。

    防漏水系統可預防水滴沾濕衣物

    防漏水系統可預防水滴沾濕衣物

    防漏水系統可預防滴漏，避免水滴沾濕衣物，讓您在任何溫度設定下都可自信地熨衣。

    垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物

    垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物

    垂直蒸氣熨燙功能讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，輕鬆熨平窗簾等懸掛布料上的縐褶，無需使用熨衣板。

    三重精準底板前端讓您輕鬆熨燙難以觸及的地方。

    三重精準底板前端讓您輕鬆熨燙難以觸及的地方。

    底板前端備有三種精確度設計。它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端方便觸及衣物上最難熨的位置，例如鈕扣周圍或衣褶之間。

    內置除鈣裝置，產品長壽耐用，蒸氣量持久不衰

    內置除鈣裝置，產品長壽耐用，蒸氣量持久不衰

    這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。

    配備 300 毫升水箱，一次熨燙更多衣物

    配備 300 毫升水箱，一次熨燙更多衣物

    有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      內置除鈣裝置
      除鈣和清洗

    • 卓越熨衣表現

      強力蒸氣噴射
      高達 160 克
      連續蒸氣
      每分鐘 35 克
      隨時可用
      35 秒
      電源
      2200 瓦

    • 方便使用

      水箱容量
      300  ml
      防漏水
      可用自來水
      電源線長度
      1.9  m
      底板
      陶瓷
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220-240 伏
      噴水設備

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 綠色效益

      省電模式
      產品包裝
      100% 可循環再用
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      1.2  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      32x13x16.2  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      12.1x14.3x29  cm
      總重量（連包裝）
      1.5  kg

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。