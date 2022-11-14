強力蒸氣能夠撫平任何縐褶
我們的蒸氣熨斗 3000 系列具備強力蒸氣，能夠撫平頑固縐褶。陶瓷底板確保熨衫過程順滑流暢，而 300 毫升水箱足夠應付較少的熨燙量，無需重新注水。 查看各種好處
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強力蒸氣能夠撫平任何縐褶
垂直蒸氣及強力蒸氣噴射高達 160 克
- 2000瓦-2400瓦功率
- 不黏底陶瓷底板
- 160 克強力蒸氣噴射
- 陶瓷
高達 160 克的強力蒸氣噴射帶來額外效能
強力蒸氣噴射帶來額外效能，直達衣物深層，輕鬆熨平頑固縐褶。
高達每分鐘 35 克的連續蒸氣帶來一致的熨衣表現
持續釋放出強力蒸氣，快速撫平縐褶。
2200 瓦快速加熱
帶來快速加熱及強效熨衣表現。
順暢熨燙的不黏底陶瓷底板
耐用的不黏底陶瓷底板不論熨燙任何可熨衣物都輕鬆流暢，不會黏著衣物，有效防刮痕，清潔更容易。
防漏水系統可預防水滴沾濕衣物
防漏水系統可預防滴漏，避免水滴沾濕衣物，讓您在任何溫度設定下都可自信地熨衣。
垂直蒸氣噴射，方便處理懸掛著的衣物
垂直蒸氣熨燙功能讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，輕鬆熨平窗簾等懸掛布料上的縐褶，無需使用熨衣板。
三重精準底板前端讓您輕鬆熨燙難以觸及的地方。
底板前端備有三種精確度設計。它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端方便觸及衣物上最難熨的位置，例如鈕扣周圍或衣褶之間。
內置除鈣裝置，產品長壽耐用，蒸氣量持久不衰
這款熨斗可加入一般自來水使用。內置除鈣裝置，可以清除鈣膜或水垢，保持發揮最佳效能。
配備 300 毫升水箱，一次熨燙更多衣物
有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
技術規格
-
防鈣化管理
- 內置除鈣裝置
-
是
- 除鈣和清洗
-
是
-
卓越熨衣表現
- 強力蒸氣噴射
-
高達 160 克
- 連續蒸氣
-
每分鐘 35 克
- 隨時可用
-
35 秒
- 電源
-
2200 瓦
-
方便使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 防漏水
-
是
- 可用自來水
-
是
- 電源線長度
-
1.9
m
- 底板
-
陶瓷
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240 伏
- 噴水設備
-
是
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
綠色效益
- 省電模式
-
是
- 產品包裝
-
100% 可循環再用
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
尺寸及重量
- 熨斗重量
-
1.2
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
32x13x16.2
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
12.1x14.3x29
cm
- 總重量（連包裝）
-
1.5
kg
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